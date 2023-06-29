禽畜水產品抽驗合格率99.7%！4項產品不合格 檢出致癌物遭開罰
衛福部食藥署今（29）日公布今年3-4月禽畜水產品動物用藥殘留抽驗結果，1177件抽驗當中，有4件產品不合格，分別為新北市雙河蛋行的「鴨蛋」被驗出禁藥乃卡巴精（Nicarbazin），屏東縣里港鄉農會生鮮超市販售的「鮮魚午仔魚」，檢出致癌物還原型孔雀綠（Leucomalachite green）、台中市萬客什鍋國安店的烏骨雞檢出抗生素三甲氧芐氨嘧啶（Trimethoprim）、台南市立曜企業社的豬肉，檢出土黴素（Oxytetracycline）超標，地方衛生局要求下架回收並進行3萬元罰鍰裁處；另133件禽畜產品進行農藥殘留，全數合格。
記者林莞茜／綜合報導
為維護消費者食用禽畜水產品安全，食藥署聯合各地方政府衛生局，針對進口商、批發市場、盤商、傳統市場、餐廳及各大賣場與超市等場所，抽樣檢驗動物用藥及農藥殘留是否符合標準。112年3-4月禽畜水產品動物用藥殘留總計抽驗1,177件，其中4件檢出動物用藥殘留與規定不符，總合格率99.7%；禽畜產品農藥殘留總計檢驗133件，均與規定相符，總合格率100.0%。
食藥署表示，本次檢出不合格產品除由轄管地方政府衛生局要求業者立即下架、回收，不得販售，亦即時通知農政機關落實源頭管理，並依法處辦。食藥署呼籲食品業者對於販售之禽畜水產品，應保留進貨之證明文件(例如發票、收據或憑證)5年，以利追溯來源。另建議消費者應避免購買來源不明的禽畜水產品，優先選擇具有CAS、產銷履歷標章、生產追溯QR code或信譽良好之商家，以保障消費權益。