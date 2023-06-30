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中國官媒報導「英國人挨餓」為何翻車？信息繭房快hold不住壓力鍋

▲英國因高通膨而導致約有14%的人口面臨糧食不足的問題，中國官媒於29日報導「英國人吃不飽」，卻意外引發中國網友反彈。（示意圖／擷取自Pixabay）
▲英國因高通膨而導致約有14%的人口面臨糧食不足的問題，中國官媒於29日報導「英國人吃不飽」，卻意外引發中國網友反彈。（示意圖／擷取自Pixabay）

記者倪浩軒/綜合報導

英國今年食物通膨風險達到歷史新高，有研究指出，約有14%的人口面臨糧食不足的問題，挨餓恐成為這群人的新常態，除了通膨導致生活成本提高之外，公部門社會保障體系失調，長年倚賴慈善機構幫忙也是癥結。而中國官媒於29日同步報導「英國人吃不飽」，但卻引發部分中國網友反彈，在相關新聞底下留言吐槽，「這屆韭菜不好騙了」、「抹黑別人，自己就優秀嗎」，掀起關注。

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綜觀中國官媒的報導，其實就是引述外媒說法，描述了英國因高通膨而造成約有1/7人口面臨糧食匱乏的問題，並未添加其他評論，但卻引來中國網友反感，說明問題不是該篇報導本身，而是長期累積下來，對於官媒對內報喜不報憂，對外則挑負面的來說，這種有意維穩打造「信息繭房」的做法，已經點燃中國網友的不滿情緒。

最好的例子就是《搜狐新聞》6月中一系列根據中國官方統計數據做出的海報，遭到下架封殺，因為報導聚焦中國在「宏大敘事」底下的底層社會問題，包括青年失業率破20％、61年來人口首度負成長、約1.3億獨生子女必須承擔一人養兩老的壓力、約7億人月均可支配收入低於2614元人民幣等等，雖然都是引用自官方數據，但卻仍無法被官方所容忍見諸於媒體。

▲《搜狐新聞》根據官方數據製作的系列海報，只因揭露出中國底層社會的真實問題，遭到下架封殺。（圖／翻攝自微博）
▲《搜狐新聞》根據官方數據製作的系列海報，只因揭露出中國底層社會的真實問題，遭到下架封殺。（圖／翻攝自微博）
《搜狐新聞》這系列報導被下架，無疑造成媒體間的寒蟬效應，港媒《香港01》日前專題報導中國青年失業問題，但卻硬要把美國青年拉進來，將報導角度包裝成「啃老不分國界」。但細看內文就可以發現，美國16～24歲的青年失業率在去年為9.4％，無論和其他歐洲國家或和美國過去相比，都處在相對低位，和中國青年失業率破20％創新高，不存在可比性，很難不讓人懷疑，這樣的手法只是為了避免報導遭到官方以唱衰為理由而封殺。

《搜狐新聞》該系列海報雖被下架，但仍獲得許多中國網友肯定，「看見這些新聞，像是看見光和真實，刺破迷霧一般」、「作為一個普通人，這數據感覺才是正常的，不要被報導的繁華欺騙了」、「為說實話點讚」、「這才是媒體」、「下架就是鴕鳥而已」。

當中國官方無法接受揭露自身社會真實問題的報導存在，而官媒卻大幅報導「英國人吃不飽」，這無疑形成一種諷刺的強烈對比，也就不難理解那些為《搜狐新聞》點讚的網友，會對這篇本身其實沒什麼問題的英國報導興起反彈情緒了。

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