告別演出40年的「印第安納瓊斯」！80歲哈里遜福特落淚謝幕
80歲哈里遜福特主演《印第安納瓊斯：命運輪盤》，近日他為了最後一次扮演「印第安納瓊斯」，再一次站在鎂光燈前接受訪問，談起這個扮了40多年的角色，他落淚說：「我不是印第安納瓊斯，但印第安納瓊斯只能是我！」另外，哈里遜福特在坎城影展，面對觀眾長達5分鐘的掌聲及歡呼，同樣感動的含淚致謝。
記者黃雅琪/綜合報導
印第安納瓊斯第一次出現是在1981年的《法櫃奇兵》，他首次現身就是性格和明星的完美結合，他有著粗獷的男性氣質，卻也同時可愛迷人，還能透過聰明才智和運氣，完成一次又一次的考古冒險。《印第安納瓊斯：命運輪盤》導演詹姆士曼格對這個角色的解析更精闢：「他是一個總是讓我們感到驚訝的角色，我認為他非常人性，他的怪癖、焦慮及各種弱點都是他吸引人的地方。」
哈里遜福特說他一點都不像這個角色：「我100％不是他，但我會利用我擁有的一切，加上工作人員的努力，讓印第安納瓊斯就是我。」哈里遜福特透露，從影以來，他從來只想當個小演員，沒想到因緣際會下，卻演了許多賣座電影。他在電影《印第安納瓊斯：命運輪盤》的首映典禮上表示：「由於電影的成功，讓我有了選擇職業的自由，也給了我全世界，我是一個幸運的人。」
《印第安納瓊斯：命運輪盤》預告一開場，就是印第的終點，他即將從教學生涯中退休，也已不再冒險，只能獨自在紐約簡陋公寓裡度過餘生。但當他的教女出現，並搶走了據說有時間裂縫能力，也能改變歷史的輪盤，瓊斯教授必須再次出馬，面對他昔日的宿敵，展開一場偉大的冒險。
對於這次的任務，哈里遜福特說：「當你是一個即將走到終點的考古學家，你可能會崩潰、沮喪，並且憤世嫉俗，但當發現你可以有機會再次展開冒險，並且重新去愛，這讓冒險有了一定程度的救贖，也有了全新的視野。」