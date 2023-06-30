太恐怖！女子腳被捲入機場電動步道 泰國曼谷機場驚傳意外截肢案
疫情穩定後，國際旅客開始計劃國外旅遊，但出門在外一定要再三小心，有名泰國女子在曼谷機場的電動步道拖著行李走時，不慎被行李絆倒，沒想到左腳被捲入輸送帶，醫療人員到場後判斷只能截肢才能救她。
國際中心賴正琳／綜合報導
根據美聯社，這名57歲的泰國婦女準備搭乘泰國廊曼機場（Don Mueang Airport ）第二航廈的國內航班，然而她在托行李時，不小心被絆倒，她的左腿被捲入電動步道的末端。由於長時間無法脫困且女子越來越虛弱，醫療急救人員到場後，判斷只能截肢來幫助她保住性命，醫療人員隨即進行從膝蓋以下的切除手術。
當消息曝光後，民眾對這起意外感到相當擔憂。廊曼機場負責人卡倫·塔納庫吉拉帕特（Karun Thanakuljeerapat）在記者會上指出，廊曼國際機場對這起事故表達最深切的哀悼。「我們會確保這件事不會再發生。」
卡倫表示，這名女子脫困後先送往一家醫院，因院方表示恐無法重新接回她的腿，這名女子要求轉院尋求其他的醫療診斷。根據《紐約郵報（New York Post）》報導，第二間醫院的醫師表示有望接回。
卡倫說明，機場人員每天都會檢查電動步道，每月還會進行一次例行檢驗，這座電動步道目前已關閉，並由工程師團隊進行檢查，以釐清事故肇因。