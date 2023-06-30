MLB／大谷翔平又轟了！單季29轟全壘打王！讓球迷都醒了

韓國隊被取消資格！台灣桃園龜山少棒前往威廉波特

▲ 韓國少棒隊被取消資格！台灣桃園龜山前往威廉波特。（世界少棒聯盟提供）
▲ 韓國少棒隊被取消資格！台灣桃園龜山前往威廉波特。（世界少棒聯盟提供）

記者吳政紘/綜合報導

今日台灣世界少棒聯盟接到世界少棒聯盟(LLB)總會通知，指出今年的世界LLB亞太暨中東區少棒賽冠軍韓國隊，誤用組隊規則被LLB取消代表資格，由亞軍桃園龜山國小棒球隊遞補，代表亞太區出賽，前往美國參加威廉波特世界大賽！LLB也將追回已發之亞太區冠軍旗,交由TLLB擇日頒給龜山小少棒隊。

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    本次是龜山國小第四次代表台灣參與LLB亞太區的賽事，這次亞太區的比賽、共有8個國家參賽。桃園龜山國小自預賽開始連勝菲律賓、中國、關島、印尼、四埸比賽、晉級冠軍賽與韓國爭取亞太區代表權。26日冠軍賽六局下、因為捕手的捕逸失誤、最後韓國隊以2ｘ：1險勝台灣龜山少棒隊，近日經LLB查核發現韓國隊在組隊上違反規則，因此取消冠軍隊參加世界賽的資格，由亞軍桃園龜山國小遞補參賽。

　　桃園龜山國小李政達教練，本次是他第三度前往美國挑戰世界冠軍，其中在2009年該年度拿到亞軍，是台灣重返威廉波特後最好成績，該屆成員宋文華、高宇杰、歐晉目前也都活耀在職棒圈，本次將由李教練帶領這批龜山小將再度挑戰世界冠軍。

     LLB世界少棒錦標賽將在美國時間8/16至8/27於美國賓州威廉波特舉辦，相關賽事訊息可至台灣世界少棒聯盟粉絲團查詢：https://www.facebook.com/TaiwanLittleLeagueBaseball

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