拒摩鐵開房交易！金錢豹酒店妹毆客骨折 他崩潰控：沒被小姐打過
去年1月間，台中市金錢豹酒店一名薛姓女公關，因拒絕與林姓酒客發生關係，雙方爆發口角及肢體衝突，林男被打到骨折，氣的向金錢豹投訴「喝酒這麼多年，從來沒有被小姐打過」，而雙方也互提告傷害，案經台中地院一審判決，依傷害罪判薛女3月徒刑，可易科罰金，可上訴。
記者林盈君／綜合報導
據判決書指出，2022年1月30日凌晨，薛女與林男共搭乘計程車，看到車子停在汽車旅館外，薛女隨即表示不會入內及發生關係，雙方隨即在車上爆發口角及肢體衝突。而薛女當下用腳踹、拉扯等方式，導致林男跌出車外，右側尺骨喙狀突骨折。隨後雙方回到金錢豹酒店內，林男氣的向酒店控訴，薛女也辯稱是林男先動手，自己才會返及抵抗，之後雙方互提告傷害罪。
案經法院審理，法官勘驗監視器畫面及照片，認定薛女攻擊林男為事實，且事後並未與林男和解，因此依傷害罪判薛女3月徒刑，可易科罰金，全案可上訴。
※【NOWnews 今日新聞
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