唐綺陽警告MeToo還沒結束！點名演藝圈7月份「依然不平靜」
台灣ＭeToo運動延燒娛樂界，好幾位大咖明星人設翻車，私下惡行都被一一揭露，引發社會關注。對此，「國師」唐綺陽則發文指出，7月份的演藝圈「依然不平靜」，大家會開始追溯、評估過去並承受其所帶來的結果。唐綺陽更直言：「七月可說是『報應不爽』之月呀！」
記者詹鎰睿/綜合報導
唐綺陽指出，海王星已經在7月1日正式逆行，大家原本期待著日子能恢復平靜，「但揭發的真相可不會被遺忘！」不再是MeToo，而是要更正式、嚴肅面對MeToo的後續，受到波及的人事物都要面對後果，「我們也回不去『看不見的時代』，已撕開的真相，大家要『一起面對、收拾殘局』」並開始進入「後真相時代」。
唐綺陽表示，7月份的演藝圈、明星、名人，孩子、二代「依然不平靜」，必定會受到回溯與評估，收到應有的結果。唐綺陽更明確提到，整個7月的金停滯、逆行，不只針對「得了便宜還賣乖」的人優勢不再，也要其付出實質代價，「做得好就得到更多，做錯事就受到懲罰，七月可說是『報應不爽』之月呀！」
最後唐綺陽點名，俊男美女、明星名媛等社會寵兒們，容易會有名次異動、身價漲跌、實質起落等劇情，在大眾眼前真實上演。此外，唐綺陽也提醒大家「小心破財」，注意某些物價忽然飛漲或一時興起花大錢，「以上，祝大家本周順心，花錢有度喔。」