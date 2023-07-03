葉倫訪中恐難有重大突破　美盼建立長期溝通管道

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他說，華府仍期待與北京建立「健康」關係，並不尋求使經濟脫鉤，同時也希望在氣候變遷和債務問題等緊迫挑戰方面進行合作。
美國智庫外交關係協會（Council on Foreign Relations）資深研究員奧登（Edward Alden）談到葉倫訪中意圖時表示：「我認為，美國政府顯然試圖為經濟關係的惡化設定一些底線。」
奧登表示，葉倫此行可能會「在較低層級重啟穩定的接觸模式」；他補充說，美國已從對支持脫鉤程度抱持模棱兩可的態度，轉變為明確採取「去風險」戰略。
他說，這意味美國將「專注於具戰略重要性的較小目標，試圖在這些目標周圍建立護欄，除此之外，也將繼續培養強勁的美中經濟關係」。
但觀察人士認為，美中緊張局勢並無速解之道。
美國拜登政府正考慮針對某些涉及嚴重影響國安的敏感技術加強限制美國對外投資，激怒了中國官員。
其他可能的癥結包括中國通過新修訂的「反間諜法」，禁止傳輸任何與國家安全有關的資訊並擴大間諜活動的定義，此舉令國內外企業恐慌。
美國財政部高級官員今天向記者表示，華府打算對中國反間諜法表示關切。
這名官員說，儘管這次訪問可能無法解決重大分歧，但美國尋求深化及增加與中國溝通頻率，以「穩定關係」、避免溝通不暢，並儘可能尋求擴大合作。
亞洲社會政策研究所（Asia Society Policy Institute）副主席柯特勒（Weny Cutler）談到葉倫訪中時表示，對美國來說，與世界第二大經濟體官員相互討論，「對幫助刺激全球經濟更強勁成長，以及解決全球南方日益嚴重的債務問題至關重要」。
柯特勒補充說，北京官員「期待美國採取具體步驟，來表明『脫鉤」和限制中國並非美國的終極目標」。
但奧登表示，儘管美國政策招致北京反彈，但可能會讓官員意識到中國對出口的持續依賴與美國市場的重要性。
他補充說：「我想，北京正逐漸意識到，中國也需在培養與美國經濟關係方面發揮作用，因為這對中國來說同樣非常重要。」（譯者：屈享平/核稿：劉文瑜）1120703