SOGO聯名卡爭議　國泰世華銀堅稱合約有效　多管齊下爭卡友權益

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蔡宏圖致詞時也分享國際趨勢觀察指出，隨著國際永續趨勢推進，包括國際永續準則理事會(ISSB ) 6月發布永續揭露準則、歐盟碳邊境調整機制(CBAM) 、美國「清潔競爭法案(CCA) 」 等措施勢在必行，將對全球產業帶來衝擊，企業面對環境挑戰更勝以往，更需積極採取行動。而台灣永續金融與氣候行動近年也大有進展，隨著去年國發會公布淨零路徑、今年初通過「氣候變遷因應法」將推動在2024年開徵碳費、證交所與國發基金規劃成立台灣碳權交易所公司，碳費徵收與碳權交易將成為台灣產業關注焦點，建議企業提早因應準備。
去年國泰金也成為金管會「永續金融先行者聯盟」的創始成員，凝聚5大金控的金融專業與資金影響力，協力議合國內高碳排企業完成2050年淨零排放目標的設定，而即將推動的「永續金融評鑑」也將引導更多金融業者落實責任投融資。意即企業將面臨金融機構對其ESG及減碳行動的關注，企業低碳轉型的表現已經成為客戶給訂單與金融業提供資金時的考量，企業及國家的永續ESG實力已經是重要競爭力指標之一。
不過，國泰金旗下國泰世華銀行捲入SOGO聯名卡合約爭議，國泰金總經理李長庚今日受訪被問到此事，他說，與SOGO合作20年，任何變動對消費者權利都是一種不確定性，他早上來論壇時，銀行主管跟他說要去跟SOGO協調，當然，希望找可以一些方法來確保消費者權利，只是目前這這還在進行中，等確認再跟大家報告。
國泰世華銀行總經理李偉正在會後記者會也強調，「我們跟SOGO簽的是沒到期日合約，這合約我們認為有效」，有爭議部分，不能說仲裁不對，但有一方對仲裁不滿意，可以透過法律解決，爭取卡友權益，在商業上也可進一步協商，「我們要保護我們消費者權益」。