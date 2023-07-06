美前軍事首長：美應支持台灣　確保中國不會侵台

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美國海軍上將退役的穆倫指出，最艱難的軍事行動就是兩棲登陸，這是共軍入侵台灣必然會發生的情況。他認為目前中國國家主席習近平的策略是向台灣施加壓力，迫使台灣統一，但這越來越具挑戰性，因為台灣人民支持民主。美國與盟友應表達對台灣支持，讓習近平每天都能感受到威嚇，並知道若試圖以武力奪取台灣，將無法獲勝。
他也指出，中國自20世紀50年代以來就沒有打過仗，這讓人對其軍隊在21世紀戰鬥中的表現有所質疑。
穆倫指出，台灣議題是美中的核心議題，美中領袖對話絕對至關重要。台灣是美國緊要戰略利益，美國總統必須教育美國人民了解其重要性，當民主與自由受到威脅，美國決定要發動戰爭以支持台灣時，美國人民必須非常支持。
穆倫與高登是美國智庫外交關係協會（CFR）最新報告「新時代美台關係：因應更強勢的中國」（U.S.-Taiwan Relations in a New Era: Responding to a More Assertive China）工作小組共同主席。
對於外界關切中國是否會在2027年時入侵台灣，高登表示，這個問題只有習近平能回答，目前為止，習近平尚未決定這麼做。儘管習近平的行動表明他已經做好準備，但不是肯定會發生，因為軍事入侵台灣並不容易。
高登指出，習近平絕對關注烏克蘭情勢，考量俄羅斯的狀況，習近平也會試圖換位思考。目前無法確定習近平何時或是否會做出這個決定，但他的所作所為似乎正在朝向實現這一目標強化能力，美國與台灣和盟友要做的是創造條件，讓他不會做出這個決定。（編輯：陳承功）1120706