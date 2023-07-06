爆柯文哲自稱見過藍營40位小雞 蕭敬嚴：藉此分化國民黨
國民黨發言人蕭敬嚴昨日在政論節目指民眾黨總統參選人柯文哲在私下與藍營小雞會面時，自稱已拜會國民黨內40多位小雞，遭民眾黨方面以「茶餘飯後笑談」駁斥，更讓國民黨立委參選人紛紛自清。蕭敬嚴表示，大家該查證與問回應的對象應該是柯文哲，而不是國民黨的立委參選人，柯文哲不要自己愛膨風到處跟人家說他見了40多個小雞，要藉此分化黨內同志。
記者余祥／台北報導
蕭敬嚴說，柯文哲近期私下透過一些家長人面廣的台北市議員安排，與國民黨的立委提名參選人會面。柯文哲在會面時，自稱與國民黨內40多位小雞見過面，還提及自己「不一定要選總統到底」、「自己是為了顧民眾黨的政黨票」。柯文哲的目的在於分化國民黨的小雞，以及測試自己的支持度。
至於是否有如柯文哲所自稱「已與40多位小雞會面」，蕭敬嚴說，有鑒於柯文哲過往的發言經驗，大家應該要去問柯文哲是否有膨風之嫌。
蕭敬嚴說，在昨日於節目做出該發言後，第一時間跳出來反應最大的正是民眾黨，似乎像是做了偷偷摸摸的事情被發現而氣急敗壞。民眾黨與柯文哲應該正面回答的是，有沒有與國民黨的小雞會面？自己有沒有提到已經見過40多位小雞？最重要的是，柯文哲自己說「不一定要選總統到底」、「自己是為了顧民眾黨的政黨票」，應該要向民眾黨的支持者清楚交代，否則就是在欺騙支持者的感情。
蕭敬嚴強調，國民黨已經依黨內程序通過徵召侯友宜為總統候選人，中常會並通過2024大選黨員行為規範，明定黨員應全力協助本黨提名參選同志當選。相信全黨上下一定會堅定信念，團結一致，不會中了外人的分化之計。