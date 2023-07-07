內幕／藍白合露曙光！柯文哲曝未必選到底　朱柯幕僚聯繫順

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不過，藍白合作近日有新進展，民眾黨立委蔡壁如近日爆料柯文哲跟朱立倫有聯繫，知情人士證實，雙邊核心幕僚的確是在兩週內有積極聯繫，朱、柯兩人之間有聯繫管道，接下來也不排除在適當的時機見面。
巧合的是，柯文哲近兩週也開始私下與國民黨立委參選人見面，甚至還釋出善意稱，「不一定要選到底」、「最在意不分區立委」等。
柯文哲就是抓準侯友宜民調持續低迷，不少國民黨立委參選人「挫得等」，除了擔心母雞選情帶雖小雞外，更加憂心民眾黨在他們的選區提名人選，重傷自身選情。
據了解，柯文哲近兩週開始私下透過與藍營交好的地方人士約見國民黨區域立委參選人，希望各個擊破，更私下強調自己在意的是政黨票、不分區立委；黨內人士認為，柯文哲要傳達的目的很清楚，讓國民黨區域立委放心，民眾黨不會故意在國民黨重要或敏感選區提名自己的立委人選，也透過這樣的表態，讓藍營小雞向有意獨立參選的郭台銘傳話，或是向國民黨中央暗示不排除合作的可能。
國民黨內人士認為，從近日各項民調顯示，柯文哲應該很清楚，三咖督或許有機會贏，但仍有風險，非綠陣營加起來則是一定會贏，況且，柯文哲的支持者中，其實有大部分仍是藍營的支持者，如果藍營最後歸隊、柯文哲堅持選到最後，可能兩敗俱傷，反讓民進黨得利，得以繼續執政，這是在野陣營都不樂見的事。
不過，黨內人士也分析，柯文哲因為聲勢高握有籌碼，現在在做的其實就是在「喊價」，首要合作對象可能還是郭台銘，侯友宜次之，而民調處於劣勢的侯友宜較無談判籌碼，侯營還是要想辦法在全代會前拉高民調，才有與柯文哲談合作的空間。