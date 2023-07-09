布林肯葉倫訪中軍事仍卡關　北京選擇性與美交往

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在布林肯訪中後不到1個月，葉倫（Janet Yellen）7月6日前往北京，訪問4天。
葉倫先後與中國國務院總理李強、副總理何立峰、中國人民銀行行長易綱會談，也與已退休的前副總理劉鶴會晤。
根據美國財政部新聞稿，葉倫與中國高階財經官員的會談都「坦率且具實質性」。儘管美中關係緊張，葉倫仍強調，美中兩大經濟體應加強合作。
和布林肯到訪時，中國媒體與輿論敵意較深不同，葉倫獲得的關注相對較為熱絡與友善。不僅李強在與葉倫會談時，拿葉倫到訪當天北京天空出現的彩虹暗喻美中關係「風雨之後，一定會看到更多彩虹」，中國官媒也熱議葉倫熟練地使用筷子，大啖雲南料理。
布林肯與葉倫的待遇大相逕庭，背後有中國官方的盤算。相較於美中外交關係的冷淡與在國際政治舞台的競爭，葉倫背後代表的是龐大的企業與投資，正如美國總統拜登（Joe Biden）說的，中國經濟仰賴歐洲和美國的投資。經濟往來自然是中國積極爭取合作的領域，不會怠慢。
在外交與經濟重啟高層交流後，短期內應能見到美中雙邊高層互訪交流，除了中國外交部長秦剛已接受布林肯邀請將在適當時機訪問華府外，美國氣候特使凱瑞（John Kerry）也可望訪中。
但軍事交流依然被中國排除在外。
去年8月美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪問台北後，中國片面宣布中止美中軍事交流。儘管美方多次公開訴求、私下探詢重啟溝通管道的可能，都遭中方斷然拒絕。
軍事交流中斷，對於美中這兩大軍事強權及擁核國家來說極為危險。2月中國偵察氣球、以及隨後數起美中戰艦與戰機海空近距離遭遇事件，任何一個誤判或意外都可能引來無法收拾的悲劇。
但中國仍以「美方肯定清楚中美軍事交流出現困難的原因」為由，拒絕重啟任何層級軍事交流，清楚顯示中國對美政策採取的選擇性交往策略。美中關係是風雨過後就能見到彩虹，還是只如彩虹般絢麗乍現，仍有待觀察。（編輯：郭中翰）1120709