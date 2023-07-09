12星座一周運勢／雙子射手工作運起飛　天秤天蠍出現桃花

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本周運勢重點，拉鋸戰。
最近有一種拉不下臉緩和的感覺， 工作上也會是這種狀況，如果在臨界點請說出來，感情上依然在拉鋸戰，有伴的小心鬧彆扭。
🟡金牛座
本周運勢重點，挫折。
最近會遇到的狀況比較無法接受，工作上容易談不攏，感情上有奇怪桃花。
🟡雙子座
本周運勢重點，工作。
最近如果有什麼計劃推出，ㄧ開始就成果不錯，你可以嘗到走紅的滋味，工作上迴響不錯，可以繼續。
🟡巨蟹座
本周運勢重點，不穩定。
這周容易出狀況，這時候其實放軟就可以了，工作上容易遇到難纏的上位者，建議你要稍微低姿態。
🟡獅子座
本周運勢重點，狀況不佳。
這周的你容易遇到還是一種困境，而且暫時會這樣，建議你換個做法就好，工作上你來改變比較容易，感情上你會比較妥協一點。
🟡處女座
本周運勢重點，忙碌中。
這周有什麼東西要推出的話要比較辛苦一點，工作上還在奮戰中，你的贏面很大，因為東西不錯，感情上挫折比較多。
🟡天秤座
本周運勢重點，貴人運。
最近走貴人運，有什麼過不去的，別人推一把就可以了，工作上別人的幫助比較大，感情上有對你不錯的桃花，好好把握囉！
🟡天蠍座
本周運勢重點，好運。
最近的運勢極佳，可惜你可能用不到，工作上有些絕佳的機會，但你可能沒有用，感情上容易出現好桃花，命定人選，可是容易錯過。
🟡射手座
本周運勢重點，壓力釋放完畢。
最近的你無事一身輕，在一種乾淨的狀態，工作上排除萬難，你會展現能幹的一面。
🟡摩羯座
本周運勢重點，忙碌中。
最近把壓力轉化成動力，你會選擇努力工作，專注當下，工作上跟平常一樣，感情上照舊。
🟡水瓶座
本周運勢重點，步調緩慢。
最近的你某部分正在生成，某部分正在痊癒，工作上你的優勢慢慢出現，感情上暫無。
🟡雙魚座
本周運勢重點，僵局。
最近的你有難過的關，對你來說太困難就放棄吧，工作上本周的挑戰很大，感情上容易追不到。
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