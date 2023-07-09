NBA／馬刺與Popovich續約的意義？史上最高薪主帥
美國職籃NBA（National Basketball Association）聖安東尼奧馬刺隊，日前宣布與主教練Gregg Popovich正式達成續約，根據《ESPN》記者Adrian Wojnarowski報導，Popovich將簽下一紙5年8000萬（約25億台幣）的合約，且若未滿5年提前退休，也能拿到全部金額，該筆合約也成為NBA歷史上最大的教練合約。
實習記者陳逸/綜合報導
Popovich於1994年成為馬刺隊總經理與籃球營運副總裁，並在1996年成為馬刺隊總教練，執教至今已長達27年，是目前NBA目前執教最久的教練，期間執教過David Robinson、Tim Duncan、Tony Parker等一眾名人堂球星，獲得過5座NBA總冠軍，3座年度最佳總教練，至今累積1336場勝場也是聯盟歷史第一，同時在2023年正式入選奈史密斯籃球名人堂。
本來Popovich被外界預測將在本賽季結束，合約到期的同時退休，但隨著馬刺隊上個賽季22勝60負的戰績，用狀元籤，並用該狀元籤拿下大物新人Victor Wembanyama，馬刺近幾年的重建任務告一段落，Popovich也最終決定留下指導Wembanyama，試圖在接下來5年的時間裡帶領馬刺重返榮耀。