1圖看懂一週天氣！「悶熱地獄」沒有盡頭 午後大雨越下越猛
近期的高溫讓人外出快要蒸發，中央氣象局表示，明（10）日開始各地的高溫略有下降，但體感上還是非常悶熱，特別要注意的是，由於風向轉變、水氣增多，西半部地區、東半部山區的「午後雷陣雨」會變得越來越明顯，並在週末達到巔峰，未來一週請民眾外出留意高溫和突如其來的降雨。
記者張志浩/綜合報導
氣象局說明，明日白天各地天氣以多雲到晴為主，雖然太平洋高壓往北退縮、鋒線漸漸轉為西南風，但桃園以北、花東縱谷、苗栗以南近山區仍要留意局部攝氏36度以上的高溫，台北市、新北市、桃園市、苗栗縣、台南市、高雄市、屏東縣、花蓮縣、台東縣、基隆市、台中市、雲林縣也都以發布「高溫資訊」。
週一晚上到週三（7月12日），水氣慢慢增加，風向也正式轉為東南風，這段時間台東、恆春半島全天的降雨機率增加，其它地區則是多雲到晴，午後山區、西半部地區會有局部雷陣雨，週二（7月11日）清晨至上午，中南部及澎湖有零星降雨。
週四至下週日（7月13至7月16日），除了東南風外，南方雲系也將為台灣帶來不少水氣，屆時東半部、恆春半島全天都有局部短暫陣雨，西半部早上多雲到晴，但午後局部短暫雷陣雨的情況更加明顯，請民眾注意氣象局發布的「大雨特報」。
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