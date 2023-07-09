小米手環8明開賣！開箱搶先看：快拆方便、比前代更便宜

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不同於以往機身側邊為了配合手環會有一整圈的凹槽，這次小米手環 8首次採用快拆結構，拆換錶帶更加方便，舊代錶帶需要有點暴力的硬推硬擠才能將米豆卡上去，這次新款只需要在機背後面按下錶帶卡榫就會自動退下錶帶，且告別了家傳7代的黑色機身，首度使用「香檳金」配色，質感加分不少。頗具新意。
📍新增「跑步豆」配件，提高可玩性
得利於快拆設計的錶帶，這次加入了多款配件，有8種不同風格錶帶，對於不喜歡戴手錶的用戶還加入項鍊配件，另外，喜愛跑步的玩家，新增「跑步豆」，將小米手環8直接安裝在步鞋上，可以更加精準的紀錄跑步狀態，加入13 種專業數據。官方提醒，安裝跑步豆時，錶盤必須朝向自己，方向不正確會影響資料準確度，此外配件都需要另外購買。跑步配件為175元。
📍加入趣味錶盤
為了幫用戶打發零碎的時間，提供了趣味錶盤，可以直接在手錶上玩遊戲，實際體驗了兩款，零星的時間或許能殺點時間，但嚴格說起來，在1.62吋的小錶面上玩遊戲，其實相當考驗眼力和手指頭觸控的準確性。
📍較上一代進化
維持1.62吋螢幕，螢幕升級到60Hz高更新率螢幕，並首度搭載光線感測器，讓亮度調節也能智慧化，依據環境光線自動調整亮度。加入全新快充，最快1小時內即可充滿100%，續航力號稱可達16天，在AOD模式下也能長達6天。同樣具備心率、血氧等偵測，運動模式超過150種，其中「跑步模式」，為提供更專業的跑步體驗，還進一步提供步頻、步幅、觸地騰空比、著地衝擊力等專業資料。
📍體驗心得
外型真的是很大的改變，告別了家傳7代黑色凹槽的機身，香檳金色的中框、快拆設計，都替質感和便利性加分不少，以往安裝上需要有點暴力的硬塞，現在可以優雅快速的拆卸安裝。但如果撇除外型，功能上的進化較上一代比較沒有太大的落差，就是會有一種，都進化了一點點，但其實沒有太大印象。如果你上一代小米手環7的用戶，平常不太會更換錶帶，一款錶帶用到底，或許可以期待等下一代，但如果已經小米手環6之前的用戶，跳到小米手環8或許就會很有感了！