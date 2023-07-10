你吃的鱈魚是比目魚？價格差6倍 營養師揭「真假鱈魚」營養價值
你吃的鱈魚其實是比目魚嗎？大比目魚常被俗稱為「扁鱈」，卻不是「真鱈魚」。然而林世航營養師卻認為，民眾不必一味追求要吃價高量少的真鱈魚，他透露真鱈魚相較大比目魚，價格足足貴上6倍，但大比目魚含有豐富的「Omega-3脂肪酸」，卻是真鱈魚的6倍。就「營養價值」的攝取角度而言，他認為大比目魚也是很好的魚種。
記者蕭涵云/綜合報導
據食藥署「FDA食字第1051302452號」發文內容，台灣市場有流通包含大西洋鱈、大頭鱈、格陵蘭鱈、黃線狹鱈（又名阿拉斯加鱈，是速食店常見的鱈魚堡來源）、黑線鱈、青鱈、綠青鱈、北太平洋無鬚鱈、藍尖尾無鬚鱈及長鰭鱈等，屬「鱈形目」的魚種方得標示為「鱈魚」，也就是現在大家普遍認定的「真鱈魚」。
而「大比目魚」雖然常被稱作「扁鱈」，其實是屬「鰈形目」之馬舌鰈、庸鰈、狹鱗庸鰈等魚種。相較於真鱈魚的軟嫩，「大比目魚」吃起來的口感稍微鬆散，常常一咬就化掉或散掉；不過因為表皮煎起來酥酥脆脆的，也有不少消費者喜歡，常見於鐵板燒、或煎鱈魚菜色中。
林世航營養師分享，其實就「營養價值」的攝取角度而言，他認為大比目魚也是很好的魚種。除了所有魚類都能攝取優良蛋白質，多補充蛋白質有助於增加肌肉、修補傷口等；魚類也都含有人類所需的必需胺基酸。
他更透露大比目魚其實含有豐富的「Omega-3脂肪酸」，是人體相對缺乏的脂肪酸，具有抗發炎效果；相較於物以稀為貴、價格差6倍的真鱈魚，大比目魚的「Omega-3脂肪酸」反而是真鱈魚的6倍！還含有不輸給肉類的豐富鎂、磷等礦物質，與同蛋白質量肉類相比，雙雙都多出2倍多。另外，像是鮭魚、鯖魚、秋刀魚也屬於富含omega-3脂肪酸的魚種。
林世航營養師認為，與其吃瀕危的真鱈魚，不如吃大比目魚也能攝取更多營養素。他更建議民眾，只要均衡飲食、平均一週最少吃兩次以上的魚類，就能攝取足夠DHA、EPA與蛋白質。