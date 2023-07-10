阿堂鹹粥又出事！他曝牛肉湯、蝦捲成功之道　鼎泰豐很貴卻仍排隊

你吃的鱈魚是比目魚？價格差6倍　營養師揭「真假鱈魚」營養價值

▲你吃的鱈魚其實是比目魚嗎？林世航營養師透露常被俗稱為扁鱈的大比目魚營養價值。價格差6倍，但大比目魚的Omega-3脂肪酸卻比真鱈魚高6倍。（圖／記者蕭涵云攝）
▲你吃的鱈魚其實是比目魚嗎？林世航營養師透露常被俗稱為扁鱈的大比目魚營養價值。價格差6倍，但大比目魚的Omega-3脂肪酸卻比真鱈魚高6倍。（圖／記者蕭涵云攝）

記者蕭涵云/綜合報導

你吃的鱈魚其實是比目魚嗎？大比目魚常被俗稱為「扁鱈」，卻不是「真鱈魚」。然而林世航營養師卻認為，民眾不必一味追求要吃價高量少的真鱈魚，他透露真鱈魚相較大比目魚，價格足足貴上6倍，但大比目魚含有豐富的「Omega-3脂肪酸」，卻是真鱈魚的6倍。就「營養價值」的攝取角度而言，他認為大比目魚也是很好的魚種。

我是廣告 請繼續往下閱讀
據食藥署「FDA食字第1051302452號」發文內容，台灣市場有流通包含大西洋鱈、大頭鱈、格陵蘭鱈、黃線狹鱈（又名阿拉斯加鱈，是速食店常見的鱈魚堡來源）、黑線鱈、青鱈、綠青鱈、北太平洋無鬚鱈、藍尖尾無鬚鱈及長鰭鱈等，屬「鱈形目」的魚種方得標示為「鱈魚」，也就是現在大家普遍認定的「真鱈魚」。

▲不少高檔飯店也有嫩煎比目魚菜色。（圖／台北美福大飯店提供）
▲不少高檔飯店也有嫩煎比目魚菜色。（圖／台北美福大飯店提供）
而「大比目魚」雖然常被稱作「扁鱈」，其實是屬「鰈形目」之馬舌鰈、庸鰈、狹鱗庸鰈等魚種。相較於真鱈魚的軟嫩，「大比目魚」吃起來的口感稍微鬆散，常常一咬就化掉或散掉；不過因為表皮煎起來酥酥脆脆的，也有不少消費者喜歡，常見於鐵板燒、或煎鱈魚菜色中。

林世航營養師分享，其實就「營養價值」的攝取角度而言，他認為大比目魚也是很好的魚種。除了所有魚類都能攝取優良蛋白質，多補充蛋白質有助於增加肌肉、修補傷口等；魚類也都含有人類所需的必需胺基酸。

▲大比目魚表皮能煎出酥脆口感，因此主廚也常以嫩煎烹調方式處理比目魚料理。（圖／台北喜來登提供）
▲大比目魚表皮能煎出酥脆口感，因此主廚也常以嫩煎烹調方式處理比目魚料理。（圖／台北喜來登提供）
他更透露大比目魚其實含有豐富的「Omega-3脂肪酸」，是人體相對缺乏的脂肪酸，具有抗發炎效果；相較於物以稀為貴、價格差6倍的真鱈魚，大比目魚的「Omega-3脂肪酸」反而是真鱈魚的6倍！還含有不輸給肉類的豐富鎂、磷等礦物質，與同蛋白質量肉類相比，雙雙都多出2倍多。另外，像是鮭魚、鯖魚、秋刀魚也屬於富含omega-3脂肪酸的魚種。

林世航營養師認為，與其吃瀕危的真鱈魚，不如吃大比目魚也能攝取更多營養素。他更建議民眾，只要均衡飲食、平均一週最少吃兩次以上的魚類，就能攝取足夠DHA、EPA與蛋白質。


扁鱈、圓鱈都不是「真鱈魚」！鐵板燒、便當店常見　一文看懂分法

市售鱈魚半數是低價魚冒充！2家平價速食店「真鱈魚堡」開箱實測

你吃的鱈魚是比目魚？價格差6倍　營養師揭「真假鱈魚」營養價值

阿堂鹹粥又出事！他曝牛肉湯、蝦捲成功之道　鼎泰豐很貴卻仍排隊

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀