不只熱還下雨！12縣市飆36度高溫 「3地區」午後雷雨殺到
今（10）日依舊是高溫炎熱的天氣，氣象局持續發出高溫燈號，中午前後臺北市、新北市、桃園、苗栗縣、臺南市、高雄市、屏東縣、花蓮縣、臺東縣為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率。基隆市地區、臺中市地區、雲林縣地區為黃色燈號。此外，氣象達人彭啟明指出，今明兩天，東風波動將靠近並經過台灣以南，午後雷雨將增多，尤其台北盆地、宜蘭及花東縱谷一帶，影響會比較明顯。
記者周淑萍/綜合報導
根據「三立準氣象.老大洩天機」觀測資料顯示，今（10）日台灣在太平洋高壓邊緣，轉偏南風。各地晴朗、紫外線強，高溫微降1度仍偏熱，花東縱谷局部地區最高溫約在37、38度，應注意防曬、防中暑；午後山區有短暫雷陣雨、範圍稍擴大。各地區平地氣溫：北部24至37度，中部24至36度，南部24至36度，東部22至38度。
最新模式模擬顯示，明（11）日起到7月16日偏南風轉東南風，水氣增多、高溫微降，各地仍偏熱、紫外線強，應注意防曬、防中暑；山區午後雷陣雨的範圍擴大，平地午後局部雷陣雨的機率提高，要注意局部性大雷雨。週四至下週日東半部及恆春半島亦有局部短暫陣雨的機率。
氣象達人氣象達人彭啟明也提醒，西太平洋大氣配置正在調整當中，太平洋高壓有往北移趨勢，這也讓台灣附近的風向改變，還是會熱，只是沒那麼熱。靠山區的午後雷陣雨將會增加，也有機會延伸到平地。而高壓的南側，也空出一塊熱帶擾動可以發展的空間，未來保持關注即可。今明兩天，東風波動將靠近並經過台灣以南，午後雷雨將增多，尤其台北盆地、宜蘭及花東縱谷一帶，西半部較小影響，但出門仍需攜帶雨具。