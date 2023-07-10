花蓮今晨規模5.2地震！氣象局提醒該地「地震好發區」：隨時留意
台灣今（10）日6時11分花蓮發生有感地震，芮氏規模為5.2，最大震度來到4級，震央為花蓮縣政府西北方 7.8 公里的花蓮縣秀林鄉，台中市、南投縣最大震度4級，宜蘭有３級。中央氣象局地震預報中心課長邱俊達說明，今花蓮地震與昨發生在蘭嶼的地震沒有關聯，花蓮今早的地震屬於正常的「背景地震」，同時提醒，因花蓮屬於地震好發區域，民眾應該隨時留意地震的發生。
記者周淑萍/綜合報導
不同於昨（9）日發生在蘭嶼淺層破碎帶持續能量釋放，邱俊達課長提醒，蘭嶼未來一週都可能有芮氏規模4以上餘震，請民眾特別注意。而今（10）日早上6時11分發生於花蓮的地震屬於正常的「背景地震」最大震度來到4級，靠近宜蘭、台中有3～4級震度。今花蓮和昨天蘭嶼的兩起地震並沒有關聯。
邱俊達課長近一步說明，今發生在花蓮的地震屬於菲律賓海板塊和歐亞板塊相互碰撞擠壓的地區，菲律賓海板塊隱沒到歐亞板塊下方，視為「背景地震」，在台灣很容易被偵測到的地震狀況，以規模5~6之間，一個月大約會出現2次。至於需不需要特別留意餘震的發生？邱俊達課長表示，花蓮地區構造複雜，屬於地震好發區域，民眾應該隨時留意。