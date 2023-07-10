好市多起司含致癌物！業者願付醫療費 消基會：不可低於2萬
好市多近期又出包了，食藥署日前公布，好市多販售的「油漬摩佐羅拉乾酪」，驗出含有一級致癌物「環氧乙烷」，而這批「致癌乾酪」目前有757.2公斤已流入市面。好市多立即下架問題產品、通知1300名會員辦理退貨召回之外，也表示願意負責相關醫療費用。消基會也痛斥，好市多除了應負損害的賠償金額，應加上懲罰性賠償金且不低於2萬元。
記者黃韻文/綜合報導
好市多繼「A肝毒莓」事件後，這次再爆出「致癌起士」，店內販售的油漬摩佐羅拉乾酪，被驗出含有致癌物成份「環氧乙烷」，目前食藥署已請業者回收。好市多已通知會員，在2023年5月24日至7月1日購買「Formaggio 油漬摩佐羅拉乾酪 （油漬乾酪）」，都可憑購買記錄和會員卡辦理退貨作業。
且好市多也提到，「如有不適症狀就醫，經醫師診斷確認為因食用受影響商品所致，請與好市多聯繫，將負責相關醫療費用。」針對好市多短期內連續發召回事件，消基會嚴厲譴責，好市多沒有在商品品質盡到把關嚴控的責任，以致連續發生危害消費者健康的食安事件。
好市多這次雖然迅速回收產品，但許多產品可能已被消費者吃下肚。消基會表示，目前只通知會員辦退貨，感受不到業者的歉意、賠償誠意及應擔起的責任，疾呼好市多應重新檢討及提出合理賠償方案。
消基會也極力要求，好市多應迅速建立大型實驗室，在售出食用商品前先做好抽樣檢驗，避免食安事件再度發生。而此次乾酪被驗岀含有致癌物質，對消費者健康危害更甚，對於已食用該產品的消費者，好市多應負起損害賠償金額，加上懲罰性賠償金，不得低於新台幣2萬元。
林口長庚臨床毒物中心主任顏宗海提醒，環氧乙烷已被國際癌症研究中心列為一級致癌物，近期內有攝取相關食物的民眾，若覺得身體微恙，最好到醫院檢查比較安心。長期接觸該有毒物質，會增加血癌風險，也可能誘發神經學疾病，造成頭痛、頭暈狀況發生。