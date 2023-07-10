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傳挺郭派密會破局　沈智慧：侯下郭上可解套

▲傳國民黨挺郭派中常委原定今天中午聚餐討論如何發動「換侯」，國民黨中常委沈智慧稱餐敘沒有要討論「換侯」。（中央社檔案照片）
▲傳國民黨挺郭派中常委原定今天中午聚餐討論如何發動「換侯」，國民黨中常委沈智慧稱餐敘沒有要討論「換侯」。（中央社檔案照片）

中央社

（中央社記者王承中台北10日電）傳國民黨挺郭派中常委原定今天中午聚餐討論如何發動「換侯」，但疑似因消息曝光而臨時取消。中常委沈智慧表示，餐敘沒有要討論「換侯」，但侯友宜民調低是事實，換鴻海創辦人郭台銘上，可以是解套方法之一。

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國民黨總統參選人侯友宜獲黨中央徵召參選總統至今，民調未見起色，儘管國民黨中央已多次表明不會「換侯」，但黨內對侯友宜參選仍有雜音。外傳黨內挺郭派中常委今天中午舉行餐敘，被外界解讀主要目的是要討論如何發動「換侯」。

在屏東縣議長周典論的主約下，挺郭派中常委原訂今天中午在台北市天成飯店舉行餐敘，但由於眾多媒體到場守候，餐會疑似臨時取消；周典論不願受訪低調離去，而中常委、台北市議員徐弘庭到場時，見有媒體在場便立即離開，中常委沈智慧、立委鄭正鈐則在受訪後離去。

沈智慧接受媒體聯訪時表示，今天餐敘沒有要討論「換侯」，而是來為中華民國商討對策，化解非綠支持者的焦慮。侯友宜民調低是事實，所以任何人參選，任何組合都可以考慮。

沈智慧指出，黨主席朱立倫的三階段整合步驟，現在只完成第一階段，整合了侯友宜，但第二階段泛藍整合則有程序瑕疵，沒有讓人看到公平、公正、公開。

沈智慧表示，國民黨徵召過程給外界很大的疑慮，這就是今天餐敘的主題，而她很清楚立委參選人的焦慮，她之前幾次都沒有參加中常會，但這週開始就會去。她已經給侯友宜一個半月時間，但現在真的必須挺身而出，跟有志之士一起研商，看中常會要怎麼做比較好，換郭台銘上，可以是解套方法之一。

鄭正鈐表示，他是臨時收到通知才來，打個招呼而已，接著要趕去上節目所以要先走。大家都很關心立委選情，這場餐會應是討論如何輔選立委。（編輯：謝佳珍）1120710

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