傳挺郭派密會破局　沈智慧：侯下郭上可解套

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在屏東縣議長周典論的主約下，挺郭派中常委原訂今天中午在台北市天成飯店舉行餐敘，但由於眾多媒體到場守候，餐會疑似臨時取消；周典論不願受訪低調離去，而中常委、台北市議員徐弘庭到場時，見有媒體在場便立即離開，中常委沈智慧、立委鄭正鈐則在受訪後離去。
沈智慧接受媒體聯訪時表示，今天餐敘沒有要討論「換侯」，而是來為中華民國商討對策，化解非綠支持者的焦慮。侯友宜民調低是事實，所以任何人參選，任何組合都可以考慮。
沈智慧指出，黨主席朱立倫的三階段整合步驟，現在只完成第一階段，整合了侯友宜，但第二階段泛藍整合則有程序瑕疵，沒有讓人看到公平、公正、公開。
沈智慧表示，國民黨徵召過程給外界很大的疑慮，這就是今天餐敘的主題，而她很清楚立委參選人的焦慮，她之前幾次都沒有參加中常會，但這週開始就會去。她已經給侯友宜一個半月時間，但現在真的必須挺身而出，跟有志之士一起研商，看中常會要怎麼做比較好，換郭台銘上，可以是解套方法之一。
鄭正鈐表示，他是臨時收到通知才來，打個招呼而已，接著要趕去上節目所以要先走。大家都很關心立委選情，這場餐會應是討論如何輔選立委。（編輯：謝佳珍）1120710
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