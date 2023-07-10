雨神又來！明起下午出門前要收衣服 「三地區」午後雷雨機會大增
上週度過了炎熱的週末，本週氣溫會稍稍降一些，但依舊還是高溫的氣候，氣象達人彭啟明表示，本週會是有雨的天氣，明（11）日東風波動將靠近並經過台灣以南，午後雷雨將增多，尤其台北盆地、宜蘭及花東縱谷一帶，西半部較小影響，但出門仍需攜帶雨具。
記者周淑萍/綜合報導
天氣風險公司預測，明（11）東風波動對台灣天氣的影響最大，午後雷雨的發展將會變得更明顯，除了山區之外，平地受影響的範圍也會更廣，連西半部平地也都有可能出現午後雷雨，並且有局部較大雨勢出現的機會，午後外出時要更加注意天氣的情況。
除了慎防局部大雨出現，高溫也需持續警戒，中央氣象局明(11)日中午前後針對高雄市、屏東縣發出橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率。花蓮縣為黃色燈號，民眾要特別加強防曬，慎防熱傷害。明白天各地地溫，北部氣溫27~35度、中部25~34度、南部26~34度、花東26~32度、離島為26~32度。
週三、週四隨著菲律賓附近低壓系統逐漸向西往南海方向發展，台灣位於低壓環流的北側，配合太平洋高壓外圍的氣流，整個大環境風向會由偏南風逐漸轉為東南風，西半部山區的午後雷雨發展還是會比較明顯，同時有機會往西半部平地擴展。