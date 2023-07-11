NBA／Wembanyama進攻天賦不可限量！擺脫「水貨狀元」標籤
美國職籃NBA（National Basketball Association），備受期待的大物新人Victor Wembanyama，在10日面對波特蘭拓荒者的比賽中迎來第二次出賽，雖說拓荒者探花秀Scoot Henderson因傷缺賽，未能上演觀眾們期待的「狀元探花」對決，但本場比賽Wembanyama狀態回溫，一掃前一戰13投2中僅得9分，甚至被外界貼上水貨標籤的陰霾。
實習記者陳逸/綜合報導
本場比賽Wembanyama一開局就展現出統治力，半場攻下11分6籃板，帶領首節只攻下9分的聖安東尼奧馬刺緊咬比分，下半場Wembanyama延續上半場好表現，一度在第四節帶隊追至1分分差，但無奈隊友手感差強人意，終場以80：85敗下陣來，但Wembanyama全場出賽26分鐘攻下27分12籃板1抄截3阻攻的表現，證明了自己就是馬刺隊的未來。
在上一場比賽中Wembanyama展現出了自己在防守端的宰制力，這場則是展現出了自己多樣化的進攻武器，利用身高7呎4寸、臂展8呎的優勢，在進攻端無視防守球員的中距離跳投、抄截後快攻一條龍上籃、抓下進攻籃板球後直接塞回籃框等，攻防一體的表現確實讓人看到如模板所說，Anthony Davis加上Kevin Durant的影子，如此高的天賦，只要不要遭遇傷病問題，未來不可限量。
Wembanyama不僅在數據上得到了大幅度的提升，命中率方面相比上一場也有極大的進步，全場比賽14投9中其中包含三分球4投2中，分別繳出了64.3%及50%的命中率，但在罰球的部分12罰7中僅58.3%，以他在法國籃球甲級聯賽時期的82%來說，相當不及格，但這也只不過是他生涯的第二場比賽，未來仍有許多機會成長。
馬刺隊下一場比賽將在本週三對上華盛頓巫師隊，Wembanyama是否能維持本場高效的表現，令人期待。