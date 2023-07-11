NBA／詹皇動向牽動湖人戰線！Anthony Davis可能獲52億續約？

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過去幾個賽季Davis飽受傷病所苦，自2020年帶領湖人隊奪冠後，接下來的三個賽季Davis僅僅出賽了132場比賽，縱使Davis在球場上的宰制力依舊，但若因傷病導致無法出賽，對於球隊甚至可以說是負資產。
LeBron和Davis的合約皆剩下兩年，其中2024-25賽季為球員選項，但LeBron曾多次公開表示想與兒子一起打球，因此合約到期後是否會續留湖人隊，將是一個極大的不確定因素，屆時，若LeBron選擇出走，湖人隊究竟要以Davis作為核心繼續建隊，或是直接打掉重練，Davis的傷病問題便顯得尤為重要。
面對Davis的續約問題，湖人總管Rob Pelinka回應道：「我希望勞資協議可以讓我們討論合約相關事宜，但規定相當嚴格，所以我們還不能討論任何合同及談判。」
Pelinka也表示湖人隊日前在自由市場簽下7呎中鋒Jaxson Hayes，是計畫讓Davis在新賽季回歸4號位，同時減少他在防守端上的壓力。
8月5日後湖人隊及Davis將正式展開續約合約的談判，雙方是否能在今年達成共識，抑或是各退一步，明年賽季末再來討論相關事宜，目前仍是未知數，但坦若明年賽季結束Davis選擇跳出合約，拍拍屁股走人，湖人隊最終有可能出現兩頭空的情況。