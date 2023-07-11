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NBA／詹皇動向牽動湖人戰線！Anthony Davis可能獲52億續約？

▲LeBron James和Anthony Davis仍是湖人進攻主力。（圖／美聯社／達志影像）
▲LeBron James和Anthony Davis仍是湖人進攻主力。（圖／美聯社／達志影像）

實習記者陳逸/綜合報導

美國職籃NBA（National Basketball Association）自7月1日自由市場開市以來，洛杉磯湖人隊包括續約與簽約在內，一口氣簽下了7名球員，補足了許多上賽季較為薄弱的地方，但對於球隊未來而言，最重要的恐怕是當家球星之一Anthony Davis的續約問題。

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依照最新的勞資協議規定，湖人隊可以在8月5日後與Davis討論續約事宜，最高可簽下3年1.67億美元（約52億台幣）的續約合同，但是根據《The Heavy》記者Sean Deveney報導，西區某位高層透露湖人隊暫時將Davis的續約問題放在次要，一方面是希望再多觀察Davis的健康問題，另一方面也想看看LeBron James的未來動向。

過去幾個賽季Davis飽受傷病所苦，自2020年帶領湖人隊奪冠後，接下來的三個賽季Davis僅僅出賽了132場比賽，縱使Davis在球場上的宰制力依舊，但若因傷病導致無法出賽，對於球隊甚至可以說是負資產。

LeBron和Davis的合約皆剩下兩年，其中2024-25賽季為球員選項，但LeBron曾多次公開表示想與兒子一起打球，因此合約到期後是否會續留湖人隊，將是一個極大的不確定因素，屆時，若LeBron選擇出走，湖人隊究竟要以Davis作為核心繼續建隊，或是直接打掉重練，Davis的傷病問題便顯得尤為重要。

面對Davis的續約問題，湖人總管Rob Pelinka回應道：「我希望勞資協議可以讓我們討論合約相關事宜，但規定相當嚴格，所以我們還不能討論任何合同及談判。」

Pelinka也表示湖人隊日前在自由市場簽下7呎中鋒Jaxson Hayes，是計畫讓Davis在新賽季回歸4號位，同時減少他在防守端上的壓力。

8月5日後湖人隊及Davis將正式展開續約合約的談判，雙方是否能在今年達成共識，抑或是各退一步，明年賽季末再來討論相關事宜，目前仍是未知數，但坦若明年賽季結束Davis選擇跳出合約，拍拍屁股走人，湖人隊最終有可能出現兩頭空的情況。

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