天氣預報／今起雷雨開炸！一圖看懂降雨熱區 專家揭雙颱生成機率
中央氣象局指出，今（11）日臺灣附近水氣增多，大氣環境較為不穩定，除迎風面東部、東南部地區及恆春半島有局部短暫陣雨外，清晨至上午中南部也有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後西半部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨，降雨機率高、雨區範圍廣，各地山區及中南部地區有局部大雨發生的機率；溫度方面較昨天略降，各地高溫普遍在32到35度，只有高屏及花蓮少數鄉鎮仍有36度高溫發生的機率。
記者鍾怡婷/綜合報導
天氣風險分析表示，明天（12日）東風波動的影響逐漸減小，但午後熱對流的發展還是相對比較旺盛，降雨的範圍往山區收縮，平地受影響較大的區域則是以中南部為主，仍有出現局部大雷雨的可能性。各地高溫仍可達33至35度，局部區域36度或以上，防曬防中暑仍是要特別注意。
週四（13日）到週五（14日）隨著台灣南方菲律賓上空低壓系統向西移動並逐漸發展，台灣附近的風向轉為東南風，迎風面花東地區、恆春半島一帶有些局部短暫陣雨，西半部地區則還是會有局部午後熱對流雷雨出現的機會。
週末期間（15至16日）低壓系統進入南海並且持續增強，範圍也會擴大，台灣位於低壓帶北側，上空的東南風有更為明顯的趨勢，迎風面花東地區、恆春半島等地持續會有短暫陣雨，西半部午後也還是會有局部午後熱對流雷雨，同時沿海的風浪加大，除了陸地上的天氣變化外，假日期間要到海邊活動的朋友也要特別注意安全。溫度方面則是持續炎熱，高溫普遍仍在33至35度，局部區域可達36度或以上。
氣象專家吳德榮預報指出，最新歐洲模式系集模擬，未來10天菲律賓東方海面接連有2個熱帶擾動，週二（11日）「熱帶低壓」的侵襲機率圖顯示，在呂宋島東方的最大值達50%；之後進入巴士海峽後機率逐漸下降，台灣的機率則一直在20%以下，而此擾動發展成「輕颱」機率為0%。
下週一（17日）侵襲機率圖則顯示，另一「熱帶低壓」進入巴士海峽後，機率亦提高至 50%，僅有20%發展成「輕颱」機率。而各國模式對第2個擾動的模擬，不但差異大、且調整幅度亦很大，反映其不確定性，應密切觀察，莫急下定論。