東協外長會議　首要議題緬甸危機

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東協長期以來一直被指責為無實際作為的空談團體，這次在解決緬甸危機的外交努力上，依舊存在分歧。
自2年多前的軍事政變推翻翁山蘇姬的政權以來，緬甸一直遭受致命暴力蹂躪，新上台的軍政府血腥鎮壓異見份子。
東南亞1名外交官向法新社表示，東協外長會議前幾天正進行「額外努力」，希望能整合這個組織就緬甸問題的看法。
然而，鑑於「少數成員對如何解決（緬甸）問題有不同看法」，這位官員對前景「不太樂觀」。
緬甸目前仍是東協成員，但因軍政府未能執行2年前商定的5點計劃而被禁止參加高階會議，該計劃旨在結束暴力，重啟談判以解決危機。
東協企圖重啟執行計劃但毫無結果，因為軍政府無視國際批評並拒絕與反對派接觸。
東協外長會議後，接下來是13日的「東協加3」部長級會議，也就是東協10國加上日本、韓國和中國；再來就是14日的東亞峰會（East Asia Summit）外長會議，此會將有18國參加，包括美國與中國。
俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）預計將出席東亞峰會外長會議。今年3月莫斯科持續入侵烏克蘭之際，拉夫羅夫曾與布林肯簡短交談，這回兩人又將在東亞峰會外長會議共處一室。
美國國務院主管東亞事務的亞太助卿康達（Daniel Kritenbrink）8日向記者表示，北京爭議不斷的南海行動，將成為東亞峰會外長會議的議程重點。（譯者：屈享平/核稿：楊昭彥）1120711