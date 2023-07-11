天氣預報／明防局部大雨！雨彈一路連轟7天 颱風恐在週末生成
中央氣象局預報指出，明（12）日局部地區嚴防大雨，清晨到上午台南以北、澎湖有零星短暫陣雨，其他地區多雲到晴，大台北、中南部山區午後有局部大雨發生機率，氣溫約在32度至35度，尤其是台北市、雲林、台南、高雄、屏東留意36度高溫出項。
記者鍾怡婷/綜合報導
今（11）日累積雨量截至17點前，台中和平區達173.5毫米位居冠軍！氣象局預報員指出，明起水氣越來越多，臺灣東部、東南部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，清晨至上午間臺南以北地區及澎湖亦有零星短暫陣雨，其他地區及金門、馬祖為多雲到晴，午後大臺北、中南部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨，並有局部大雨發生的機率。
13日、14日東部、東南部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後大臺北、南部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨。15日、16日東半部及南部地區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨。
根據天氣風險預報員歐宗學指出，目前位於菲律賓東方海面有機會發展的低壓系統，未來幾天會持續向西移動，通過菲律賓後進入南海，週末期間有機會在南海發展為熱帶性低氣壓甚至是輕度颱風。
預報資料看起來它的範圍頗大，雖然應該會往廣東海面到華南沿岸移動，直接威脅台灣的機會不高，但是台灣的天氣仍會受到它外圍環流的影響，從週末一直到下週三降雨的機會較大，沿海風浪也會增強，對於這個低壓後續的發展變化情況仍然需要多加留意。