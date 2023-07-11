下半年7行星同時逆行！「12星座」運勢排行曝光　關鍵契機趕快看

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🟡第三名：天蠍座『形象變好』
天蠍座下半年，普遍在愛情、事業、社會地位和公眾形象方面，都有相關的好運跟機會出現。容易因為本身形象的改變，而有機會出現一段新的愛情，或者是現有的關係可能會進入新的階段，相對的在事業和其他方面，則會出現更高的社交地位和更好的生活品質，對未來的成長是很加分的。
🟡第二名：獅子座『人緣改善』
獅子座下半年，事業、財務和人際關係方面，都會因為人緣變好，而可能有重大進展。事業會因為人緣改善，領導能力漸漸受到歡迎，而有機會取得更高的職位或更好的工作，當然同時在財務上，容易遇到一些意外的獎金、股票收益或遺產。交友圈也會開始擴大，有機會認識到一些有影響力的人士。
🟡第一名：金牛座『自信從容』
金牛座下半年，開始重視自己，吸引力和魅力會大增，許多事情會更加有自信和從容，人緣也變得更好。會有更多展示自己才華和能力的機會，尤其是與個人表現有關的領域，像是個人事業，或是愛情和投資方面。另外有機會得到家人和朋友別人的好意和支持，也能認識到一些重要人士的，並加深雙方關係。
📍好財運前三名
🟡第三名：天瓶座『偏財獲利』
天秤座下半年，容易在偏財運方面，得到獲利的機會跟好運，像是突然得到中獎資格、不小心中了更多獎金、因為別人的幫忙，而讓本身資產的投資得到更多利益。更有機會得到別人或家人的資金贊助，或是會受到別人的好意和支持，都比較偏向於無意的情況下，而出現的好運。
🟡第二名：魔羯座『靈感創意』
摩羯座下半年，可以運用更多的靈感和創意，表現在工作和生活中，能因此帶來更多的機會和成功，從而提高你的收入和財務狀況。此外，豐富的創意，能提高工作效率，也能幫助自己享受更好的生活和放鬆自己，有助於你擴展社交圈子及財務來源，帶來更多的機會和成功，從而提高你的財務狀況。
🟡第一名：牡羊座『正偏財多』
牡羊座下半年，在本身積極努力的狀態下，而有穩定且持續的薪資成長，像是工資上漲、業務獎金獎勵提升、副業大幅成長、客戶量增加、專案提升等等的情況。而另外像是投資股票收益、遺產或者財務支持這類的，也有機會讓你的財務收入狀況變得更加穩定和富裕。
📍好桃花前三名
🟡第三名：巨蟹座『浪漫機會』
巨蟹座下半年，戀愛運勢可能會有一些浪漫的機會出現。會遇到一個非常具有吸引力的人，或者與現有的伴侶關係更進一步，這將會是你享受愛情、創造回憶的時候。如果你正在尋求戀愛或希望加強現有的關係，這是一個很好的時間，只好好好打扮自己，都能提升自己的愛情魅力。
🟡第二名：處女座『婚姻機會』
處女座下半年，外在形象和氣質將更容易吸引異性的注意。會遇到一些機會，可以讓你認識新的異性朋友或者有機會結識自己心儀的物件。如果已經有伴侶的，關係可能會更穩定，且能互相支持和理解。這將有助於你們之間的愛情進一步加深，為未來的婚姻奠定良好的基礎。
🟡第一名：雙魚座『感情連結』
雙魚座下半年，自信和勇氣也將得到增強，這將使你更容易與人建立深層次的聯繫。個人魅力和吸引力將會得到增強，你的外在形象和氣質將更容易吸引異性的注意，會遇到一些機會，可以讓你認識新的異性朋友或者有機會認識到自己心儀的對象。
📍好健康前三名
🟡第三名：水瓶座『運動健身』
水瓶座下半年，你會開始更加注重本身的健康問題，這將有助於你提高身體的免疫力和抵抗力，從而更好地保持身體健康，例如飲食和運動等。也有機會找到有效的方法來保持健康，還可能會有一些機會去探索新的健康方式，例如參加瑜伽、冥想等健身活動。
🟡第二名：雙子座『注重養身』
雙子座下半年，會圍繞在健康的事件當中。也許是朋友的關係，也可能是因為自己的健康，會開始主動的學習並了解健康知識和技能，有機會參加健康講座，並因此而保持身體的健康狀態，這將有助於你更好地瞭解自己的身體狀況，並採取相應的健康措施。
🟡第一名：射手座『健康改善』
射手座下半年，健康狀況可能會得到改善，尤其是在身體免疫力和抵抗力方面。你有機會得到一些新的健康方案或者健康生活方式，例如飲食、鍛煉或者放鬆技巧等等。這些改變可能會帶來更好的體能和精神狀態，以及更好的睡眠品質。
※【NOWnews 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。