NBA／不讓Wembanyama獨秀！黃蜂榜眼B.Miller找回狀態 轟下26分
前阿拉巴馬州全美最佳球員、本屆NBA選秀榜眼Brandon Miller代表夏洛特黃蜂隊出戰夏季聯賽，就如同狀元Victor Wembanyama一樣，他的表現也進入佳境，今晚高效率攻下26分，展現自己出色的體能以及投籃準度。
記者黃建霖/綜合報導
在加州經典賽進行的2場比賽和夏季聯賽的前2戰中，Miller總計48投16中，其中三分球26投7中，罰球上16投11中，進攻效率不佳，出現了22次犯規，仍在尋找在更高水平籃球比賽中的節奏以及比賽方式。
儘管如此，Miller仍然維持著好的競爭心態，他在前一戰輸球後表示：「我們很清楚球總會進的，所以不能停下來，要繼續出手。要更多地出手投籃，我們一定會打出好的表現的，每天都努力變得更好。我認為球隊今天打得比之前更好，要不斷地繼續成長，走上球場、盡全力競爭，展現天賦並贏下比賽。」
今晚，Miller在黃蜂隊以93:97輸給波特蘭拓荒者隊的比賽中，拿下了26分，全場15投8中，其中三分球6投3中，罰球7罰全中。他在比賽中展現自己有變向過人、拉桿上籃的能力，還曾試圖隔扣對手，身體條件確實十分出色。
Wembanyama在打了2場夏季聯賽後，聖安東尼奧馬刺隊目前預計不會再讓他出戰，會暫時休息直到新賽季訓練營開始。目前尚不知黃蜂隊對於Miller是否也有同樣的計畫。