LINE聊天室加入「送貼圖」功能 貼圖群戰快速支援前線
各式LINE貼圖是一種進可攻退可守的聊天方式，文字沒有表情的情況下，透過貼圖表情，更能完整傳達情緒，甚至有些人會用貼圖群戰，想要支援前線送上戰鬥力十足的貼圖，現在有更方便的做法。LINE今（12）日宣布，送貼圖功能加入在一對一聊天室，讓你可以即時替隊友送上貼圖戰彈藥。另外，有貼圖囤積癖的人也要好好斷捨離一番，還給自己一個乾淨的貼圖庫。
記者周淑萍/綜合報導
原本要送LINE貼圖給好友有兩種方式，一是從主頁進入「貼圖小舖」，選擇貼圖後按下「贈送禮物」。另一種，是到網頁版的LINE STORE挑選後贈送。現在還有更方便的方式，LINE今（12）日宣布在LINE聊天視窗中新增了「送貼圖」功能，方便跟好友一對一聊天時，一鍵直達貼圖小舖。
使用路徑：一對一聊天室裡，開啟聊天室左下方「+」， 點擊「送貼圖」，不需跳離聊天室，就可直達貼圖小舖熱門排行。
貼圖大富翁的你，貼圖庫裡面是不是有很多都沒在用，有些流行語現在再傳自己也會尷尬吧！喜新厭舊的貼圖控，來把舊貼圖刪一刪，順便調整一下喜好順序，讓貼圖戰更加順手
使用路徑：LINE主頁右上角「設定」（小齒輪圖示） > 貼圖 > 變更順序 / 刪除貼圖