天氣預報／高溫上看37度！午後「大雷雨」突襲 颱風生成機率出爐
今（13）日白天，台灣各地天氣仍是晴到多雲、午後要注意大雷雨的天氣型態，中央氣象局一早也針對雙北、雲林、台南、高雄、屏東、花蓮等縣市發布「高溫資訊」。氣象專家、中央大學大氣系兼任副教授吳德榮提醒，未來一週，菲律賓東方海面有2個「熱帶擾動」需要觀察，且兩者都有成為颱風的機率，不確定性仍高，請民眾持續關注。
記者張志浩/綜合報導
吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄說明，今日至週六（7月13日至7月15日），台灣附近風向為「東南風」，各地晴朗炎熱，應注意防曬、防中暑；午後山區及部分平地有局部雷陣雨，局部地區有大雷雨發生的機率，請注意氣象局的大雨特報；尤其大台北、南部地區及各地山區，民眾外出務必攜帶雨具，以備不時之需。
吳德榮指出，東半部及恆春半島因水氣漸增，偶有局部陣雨發生。今日各地區平地氣溫上，北部攝氏23至36度，中部攝氏23至36度，南部攝氏23至37度，東部攝氏22至37度。氣象局補充，台北市、雲林、臺南、高雄、屏東及花蓮有局部攝氏36度高溫發生的機率，中午前後紫外線偏強，可達過量至危險級，應做好防曬並多補充水分。
吳德榮補充，歐洲模式模擬顯示，未來一週菲律賓、台灣東方海面至南海一帶，將變為大「季風低壓環流」，環流內有2個熱帶擾動，一個通過呂宋島北部，進入南海朝香港前進，雖然有成颱機率，但對台威脅小；另一個擾動在台灣東方有發展成熱帶低壓的機率，路徑向西北進行，距離台灣較近，因此其影響更需注意。不過實際情況仍有「不確定性」，應持續觀察模式的調整。