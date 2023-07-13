颱風週末「生成機率」超過50％！對台灣影響曝光：沒來也會下大雨
7、8月暑假除了夏季炎熱的氣溫不斷狂飆外，「颱風」也蠢蠢欲動即將發展侵略，氣象專家賈新興表示，本週末（7月15至7月16日），菲律賓東方海面上有颱風生成的機率大約有60％至70％，其路徑目前預估會往香港、澳門或海南島方向前進，逆時針旋轉的氣流會導致花蓮、台東、恆春半島等地水氣增多、各地午後雷雨更明顯。此外，7月20日之後又有另一個「熱帶性低氣壓」發展趨勢，7月中下旬的天氣值得多加關注。
記者張志浩/綜合報導
賈新興提及，台灣南方海面目前是一個大的「季風低壓帶」，範圍大約有1000至2000公里，「季風低壓帶」的環境相當不穩定，也是導致夏季颱風較多主要因素；而觀察各國氣象模式，從下週日（7月16日）開始至7月底，台灣附近有「適合颱風生成」的環境將越來越明顯。
賈新興指出，目前台灣南方海面有低壓系統在發展，預計有60％至70％的機率，在本週末成長為颱風，位置可能會在南海，颱風會往香港、澳門或海南島前進，對台灣雖然沒有直接影響，但花東、恆春地區水氣會增多，降雨較明顯，此外，颱風會帶起「西南風」發展，西南風夾帶著水氣往台灣衝，下週各地的「午後雷陣雨」也可能變得更加劇烈。
而在7月20日過後，菲律賓東方外海也有很大的機率有另一個「熱帶性低氣壓」發展趨勢，是否成為颱風還有待觀察，不過仍要提醒民眾，7月中下旬，台灣南方的天氣系統發展旺盛，成型後也都不好惹，請時刻留意天氣最新動態。