T1選秀／台啤雲豹盼選秀補強運動型前鋒　林信寬高機率當「狀元」

我是廣告 請繼續往下閱讀
在後場方面，雲豹之前就擁有一些人手，再加上聯盟MVP水準的蔣淯安的加入，應無需太擔心。而在鋒線和側翼上，能否展現聯盟水準之上的戰力，將會是他們這個賽季尋求突破的關鍵。
顏行書表示，再得到李啟瑋，黃鎮等人後，雲豹鋒線高度向上提升，而且也有多的類型，包括定點射手和壯碩型的前鋒。他透露球隊可能會在在選秀大會上選下「有切入破壞力強的年輕鋒線」，來補強鋒線的運動能力。
本屆選秀有出色運動能力的年輕前鋒不多，人選其實也呼之欲出，應該就是台灣師大前鋒林信寬，這樣雲豹就能有3種不同類型的前鋒球員，去因應場上形勢調整陣容。
林信寬身高191公分、體重92公斤，本季UBA狀態極佳，頻頻上演飆分秀，全學年度共計11場雙十，更於2022年11月27日預賽對上德霖科大繳出17分16籃板12助攻，達成個人UBA生涯首度大三元，2023年3月2日複賽與強敵健行一役，砍下8記三分球，海灌49分、14籃板、6助攻，除刷新個人UBA生涯新高外，單場得分更登上UBA歷年第三高。
林信寬切入的破壞力、製造對手犯規的能力與外線的穩定度，在UBA都很突出。知名教練許時清教練在分析時點出：「林信寬整體的進攻手段持續進化，但在進入職籃層級後，洋將的護框會減少林信寬被犯規的次數，未來他需要加強兩分急停跳投能力與擋拆技巧，進攻端會變得更強大。」