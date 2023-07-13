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T1選秀／台啤雲豹盼選秀補強運動型前鋒　林信寬高機率當「狀元」

▲臺師大一哥林信寬有很高的機率成為本屆T1選秀大會的狀元。（圖／大專體總提供）
▲臺師大一哥林信寬有很高的機率成為本屆T1選秀大會的狀元。（圖／大專體總提供）

記者黃建霖/綜合報導

T1選秀大會即將在14日登場，台啤雲豹日前發動交易，得到了本屆選秀的狀元和榜眼籤，球隊接下來的操盤也吸引外界關注。根據分析，雲豹在首輪第一順位應該會選擇台灣師大前鋒林信寬，增加球隊鋒線上的運動能力。

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雲豹球團今夏宣布和台啤籃球協會結盟，接收多名頂尖球員的「調度權」，後衛和鋒線上的人員得到大幅升級。球隊新任GM顏行書此前受訪時表示，他相信球隊在新賽季能打出不同的球風，擺脫墊底，衝擊季後賽。

在後場方面，雲豹之前就擁有一些人手，再加上聯盟MVP水準的蔣淯安的加入，應無需太擔心。而在鋒線和側翼上，能否展現聯盟水準之上的戰力，將會是他們這個賽季尋求突破的關鍵。

顏行書表示，再得到李啟瑋，黃鎮等人後，雲豹鋒線高度向上提升，而且也有多的類型，包括定點射手和壯碩型的前鋒。他透露球隊可能會在在選秀大會上選下「有切入破壞力強的年輕鋒線」，來補強鋒線的運動能力。

本屆選秀有出色運動能力的年輕前鋒不多，人選其實也呼之欲出，應該就是台灣師大前鋒林信寬，這樣雲豹就能有3種不同類型的前鋒球員，去因應場上形勢調整陣容。

林信寬身高191公分、體重92公斤，本季UBA狀態極佳，頻頻上演飆分秀，全學年度共計11場雙十，更於2022年11月27日預賽對上德霖科大繳出17分16籃板12助攻，達成個人UBA生涯首度大三元，2023年3月2日複賽與強敵健行一役，砍下8記三分球，海灌49分、14籃板、6助攻，除刷新個人UBA生涯新高外，單場得分更登上UBA歷年第三高。

林信寬切入的破壞力、製造對手犯規的能力與外線的穩定度，在UBA都很突出。知名教練許時清教練在分析時點出：「林信寬整體的進攻手段持續進化，但在進入職籃層級後，洋將的護框會減少林信寬被犯規的次數，未來他需要加強兩分急停跳投能力與擋拆技巧，進攻端會變得更強大。」

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