青安貸款1.775%貸30、40年每月差多少？一表看差異　8/1正式上線

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台灣房屋根據聯徵中心資料，觀察近十年的全國平均房貸變化，去年Q4全國平均鑑估值為1225.4萬元，較十年前同期的1007.2萬增加逾2成；貸款利率雖比2013年同期略降，但在央行近期屢屢升息後，仍超過2%水準；平均貸款期數則從234期、約19.5年，大幅拉長到297期、約24.5年，十年來整體房貸狀況呈現加壓趨勢。
台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐認為，新青安貸款實施，房市也將出現兩大變化。首先是「首購盤支撐，量縮幅度收斂」，整體市場交易量有機會因首購族進場，使量縮幅度收斂。
其次為「低門檻物件，交易佔比拉高」，張旭嵐表示，因近年房價上漲，即便額度上限從800萬拉高到1000萬元，符合條件的物件產品，仍以低總價產品為主，因此新政策實行後，預估門檻相對低的小宅、中古屋，在市場上的交易比重將進一步上揚。
信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，過去很少看到房貸比公教還優惠的方案，因此青安的政策房貸勢必成為當前首購最熱門最優惠的方案，尤其當前房市投資退場與自用當道，投資少了首購的比例自然拉高，不過高房價對於許多人，第一桶金還是難以跨越的門檻，因此預期青安的3年補貼方案，不至於讓市場增加更多首購需求出現。
曾敬德提醒，該政策的利率補貼並非一次補3、40年，而是3年的有期限的補貼方案，之後可能還需要重新檢討，不過首購民眾還是可以優先申請，等到補貼時間過後，再看看市場上有沒有條件不錯的方案可以轉貸。
大家房屋企劃研究室總監郎美囡分析，新版青安貸大放利多，首先一段式房貸利率從2.025%降至1.775%相當優惠，由於低於1.8%的利率對借款人而言壓力減輕不少，其次，貸款額度提高到1千萬元，對大都會區的購屋人助益佳，畢竟主力都會區總價動輒1、2千萬以上，因此上限拉高可降低自備款的壓力。
住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨指出，專案申請必須符合借款人及其配偶、子女名下皆無房產，且不適用於轉貸戶，已使用青安房貸的舊貸戶也不適用，必須是完全沒有使用過該專案的新貸戶，提醒購屋人簽約前務必釐清是否適用專案。