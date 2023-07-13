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星巴克紙袋要收錢了！8/1起「兩杯袋1元」　隱藏版環保杯套免費領

▲星巴克宣布8月1日起停止供應免費紙袋，兩杯袋改為收費1元起，不過隱藏服務的「單杯環保杯套」仍會免費提供。（圖／Shutterstock）
▲星巴克宣布8月1日起停止供應免費紙袋，兩杯袋改為收費1元起，不過隱藏服務的「單杯環保杯套」仍會免費提供。（圖／Shutterstock）

記者鍾怡婷/綜合報導

咖啡控注意！星巴克宣布8月1日起停止供應免費紙袋，兩杯袋改為收費1元起，不過隱藏服務的「單杯環保杯套」仍會免費提供，有需要的消費者可主動向店員索取，並且想省錢的民眾可別忘了自帶環保杯，不同於手搖飲的折價5元，星巴克自帶杯可折價10元。

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星巴克宣布將於8月1日起，全門市將停止提供免費購物紙袋，鼓勵消費者自行攜帶購物袋並重複使用，若有需要可自費購買紙袋，兩杯紙杯售價1元、四杯紙袋售價2元、小／中禮袋3元、大禮袋5元，顧客購買節慶禮盒或原本就附贈專屬禮袋的則不予收費，預估未來一年將可減少超過600噸廢棄物。

事實上，星巴克一直都有提供隱藏的免費服務，那就是可向店員索取單杯環保杯套，不織布材質可重複使用，且提著邊走邊喝相當方便，業者也向記者證實，8月1日後僅紙袋開始收費，單杯環保杯套會持續免費供應。

▲星巴克一直都有提供隱藏的免費服務，那就是可向店員索取單杯環保杯套，不織布材質可重複使用。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲星巴克一直都有提供隱藏的免費服務，那就是可向店員索取單杯環保杯套，不織布材質可重複使用。（圖／記者鍾怡婷攝）
同時，星巴克提供環保杯扣10元優惠鼓勵顧客自行攜帶可重複使用材質的容器至門市購買咖啡飲料，今年7月1日起更導入循環杯專案，至今累計超過減少上億個一次性使用的杯子；門市杯架依循全球星巴克規範皆以再生素材製成，全門市更導入可重複使用的不鏽鋼攪拌棒及以咖啡渣製成的托盤，用行動來環保愛地球。

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