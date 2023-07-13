星巴克紙袋要收錢了！8/1起「兩杯袋1元」 隱藏版環保杯套免費領
咖啡控注意！星巴克宣布8月1日起停止供應免費紙袋，兩杯袋改為收費1元起，不過隱藏服務的「單杯環保杯套」仍會免費提供，有需要的消費者可主動向店員索取，並且想省錢的民眾可別忘了自帶環保杯，不同於手搖飲的折價5元，星巴克自帶杯可折價10元。
記者鍾怡婷/綜合報導
星巴克宣布將於8月1日起，全門市將停止提供免費購物紙袋，鼓勵消費者自行攜帶購物袋並重複使用，若有需要可自費購買紙袋，兩杯紙杯售價1元、四杯紙袋售價2元、小／中禮袋3元、大禮袋5元，顧客購買節慶禮盒或原本就附贈專屬禮袋的則不予收費，預估未來一年將可減少超過600噸廢棄物。
事實上，星巴克一直都有提供隱藏的免費服務，那就是可向店員索取單杯環保杯套，不織布材質可重複使用，且提著邊走邊喝相當方便，業者也向記者證實，8月1日後僅紙袋開始收費，單杯環保杯套會持續免費供應。
同時，星巴克提供環保杯扣10元優惠，鼓勵顧客自行攜帶可重複使用材質的容器至門市購買咖啡飲料，今年7月1日起更導入循環杯專案，至今累計超過減少上億個一次性使用的杯子；門市杯架依循全球星巴克規範皆以再生素材製成，全門市更導入可重複使用的不鏽鋼攪拌棒及以咖啡渣製成的托盤，用行動來環保愛地球。