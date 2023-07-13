天氣預報／明天會更熱！北部36度起跳 氣象局：颱風生成機率高
高溫悶熱的天氣持續影響台灣，中央氣象局預報員黃恩鴻表示，明（14）日全台氣溫略降一度，尤其北台灣普遍都是攝氏36度以上起跳，不過慶幸的是，午後大雷雨的情況會比今（13）日更加趨緩；但週末開始台灣南方低壓帶靠近，南海附近的的「低壓擾動」也有很高機率增強為颱風，雖然對台灣沒有直接影響，但仍會讓各地水氣增多，預期下週日起，台灣全天的天氣都變不穩定，請民眾特別留意。
記者張志浩/綜合報導
黃恩鴻說明，隨著南方大低壓帶靠近台灣，其外圍帶來的風勢會在台灣出現一些「沉降」的情況，因此明日在水氣較少的情況下，午後對流發展較不旺盛，但氣溫卻又更加炎熱，氣象局預報，北台灣明日高溫普遍在射是36度以上，其它地區則是攝氏33至35度，早晚低溫全台都是攝氏26至28度。
時序來到週末，各地天氣又會出現變化，黃恩鴻提及，目前台灣南方有2個低壓擾動正在發展，靠西邊的擾動目前較強勢，預計會在通過呂宋島往南海時較快速的增強，並且高機率在週末變為颱風，但由於距離較遠、路徑偏西，因此對台灣來說，主要影響是颱風本身帶上來的水氣，造成台灣東南部、恆春半島降雨機率提高，午後個地雷雨情況也會較顯著。
黃恩鴻指出，另一個叫東側的熱帶擾動目前勢力較弱，預計會在下週一（7月17日）最靠近台灣，不過它形成颱風的條件較不充足，但目前無法完全排除，提醒民眾，從下週日（7月16日）開始，各地將不再是白天很熱、午後下大雨的「典型夏季天氣型態」，而是全天都有降雨機率，外出務必攜帶雨具，以備不時之需。