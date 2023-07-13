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施名帥曾懷疑自己性向！認被20年好友莫子儀電到「心裡癢癢的」

▲施名帥在節目分享，曾一度懷疑自己性向過，還被認識20年的好友莫子儀電到，讓他直呼：「心裡有癢癢的感覺。」（圖／公視提供）
▲施名帥在節目分享，曾一度懷疑自己性向過，還被認識20年的好友莫子儀電到，讓他直呼：「心裡有癢癢的感覺。」（圖／公視提供）

記者詹鎰睿/綜合報導

節目《誰來晚餐14》本周邀請到演員施名帥，劇場出身的他近年演出多部叫好叫座的電影和劇集，2022年更首度參加公視實境節目《阮三个》，斜槓成為節目主持人之一，還成功拿下第57屆電視金鐘獎「益智及實境節目主持人獎」，而這次拜訪家族成員中具有跨性別的家庭，施名帥就分享過去曾對好友莫子儀心動的故事，讓他一度被電到、有癢癢的感覺。

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在節目中，施名帥透露自己小時候，曾經因為非典型氣質被同學開玩笑，他表示：「我小時候也被覺得不是那種典型愛運動的男生，大家會說我娘娘腔啦。」施名帥分析，可能是因為自己是模範生，成績好又安安靜靜的性格，才特別容易被同學開這種玩笑。

▲施名帥分享，曾一度懷疑自己性向過，坦承被認識20年的好友莫子儀電到，直呼：「心裡有癢癢的感覺。」（圖／公視提供）
▲施名帥表示，小時候常被大家說是娘娘腔。（圖／公視提供）
施名帥坦言，自己從沒想過可以跟同性戀愛，因為生理上無法接受，再加上自己太愛乾淨，會覺得男生很臭。施名帥也大方分享，曾和女友朱芷瑩討論過這件事，得出的結論相當另類，他表示：「搞不好其實我是女同志，所以才會喜歡女生。」

施名帥覺得這世界應該同性在一起，才比較能互相理解，自嘲像自己就是完全無法理解女生在想什麼，這點女友應該也很了解自己有這個困擾，因為她每天都很生氣。

▲施名帥認為，喜歡男生或女生根本沒差，只是有沒有遇到你喜歡的人而已。（圖／公視提供）
▲施名帥認為，喜歡男生或女生根本沒差，只是有沒有遇到你喜歡的人而已。（圖／公視提供）
施名帥更在節目中語出驚人地說，自己曾有過一次被同性電到的經驗：「我有次跟朋友一起去看電影，看到覺得很感動的時候，手放在扶手上，我們兩個的手就碰到了，突然有一種，哎呦！癢癢的、被電到的感覺。」結果那位朋友正是與他認識20年的莫子儀，事後莫子儀也笑說，如果施名帥是女生的話，他就可以，顯示了兩人深厚的好交情。

談到對於同性戀的看法，施名帥分享，他在大學時期研究西方戲劇史，發現希臘羅馬的皇帝本來都是男女都可以，在心理跟生理上是沒有分別的，自己因此有所領悟：「我們現在男女、一夫一妻的這些觀念，其實不是人類一開始就長這樣，是演變而來的，現有的規則是人自己定下來的，當你理解這件事情之後，就會比較放寬心；喜歡男生女生沒差，只是有沒有遇到你喜歡的人而已。」

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