施名帥曾懷疑自己性向！認被20年好友莫子儀電到「心裡癢癢的」

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施名帥坦言，自己從沒想過可以跟同性戀愛，因為生理上無法接受，再加上自己太愛乾淨，會覺得男生很臭。施名帥也大方分享，曾和女友朱芷瑩討論過這件事，得出的結論相當另類，他表示：「搞不好其實我是女同志，所以才會喜歡女生。」
施名帥覺得這世界應該同性在一起，才比較能互相理解，自嘲像自己就是完全無法理解女生在想什麼，這點女友應該也很了解自己有這個困擾，因為她每天都很生氣。
施名帥更在節目中語出驚人地說，自己曾有過一次被同性電到的經驗：「我有次跟朋友一起去看電影，看到覺得很感動的時候，手放在扶手上，我們兩個的手就碰到了，突然有一種，哎呦！癢癢的、被電到的感覺。」結果那位朋友正是與他認識20年的莫子儀，事後莫子儀也笑說，如果施名帥是女生的話，他就可以，顯示了兩人深厚的好交情。
談到對於同性戀的看法，施名帥分享，他在大學時期研究西方戲劇史，發現希臘羅馬的皇帝本來都是男女都可以，在心理跟生理上是沒有分別的，自己因此有所領悟：「我們現在男女、一夫一妻的這些觀念，其實不是人類一開始就長這樣，是演變而來的，現有的規則是人自己定下來的，當你理解這件事情之後，就會比較放寬心；喜歡男生女生沒差，只是有沒有遇到你喜歡的人而已。」