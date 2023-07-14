天氣預報／颱風「泰利」將生成！路徑影響曝光 今15縣市高溫特報
今（14）日一早，中央氣象局表示台灣南方海域有「熱帶性低氣壓」（TD05）生成，未來有高機率成為今年第4號颱風「泰利」，氣象達人、天氣風險公司總經理彭啟明表示，預測未來泰利將朝華南沿岸移動，對台灣並無直接威脅，但其外圍環流將於週末到下週三（7月15日至7月19日）導致台灣天氣變不穩定。此外，今日天氣仍炎熱，氣象局針對全台15縣市發布「高溫特報」。
記者張志浩/綜合報導
天氣風險分析師吳聖宇提及，未來這個「準泰利颱風」大致會朝向華南沿岸一帶移動，對台灣沒有直接威脅，但由於它位於大範圍「低壓帶」中，北側、東北側的外圍環流相當寬廣，因此從週末起一直到下週三，台灣都會受到整個大低壓帶的影響，迎風面東半部、恆春半島一整天斷斷續續會有短暫陣雨，西半部則是有比較旺盛的午後雷雨，提醒民眾，若安排活動的話要特別留意天氣變化的情況。
今日天氣部分，午後的雷雨今天會再更少一些，不過吳聖宇提醒，在西半部，尤其是台中以南的山區到了午後還是會有熱對流發展起來的情況，主要降雨集中在山裡面，平地受影響較大的地方則是偏向南部的南高屏一帶，北部、東北部地區就比較沒有明顯的午後雷雨機會。
此外，今日溫度偏熱，各地高溫普遍落在攝氏33至35度，大台北、中南部近山區以及花東縱谷內局部單點可能達到攝氏36度或以上，氣象局一早也發布「高溫資訊」。
🟡高溫警戒範圍
📍高溫橙色燈號：基隆市、臺北市、雲林縣、臺南市、高雄市、屏東縣、花蓮縣、臺東縣。
📍高溫黃色燈號：新北市、桃園市、苗栗縣、臺中市、彰化縣、嘉義市、嘉義縣。