「泰利颱風」最快今晚生成！週末天氣濕答答 全台降雨熱區出爐
今（14）日一早，台灣南方海域有「熱帶性低氣壓」（TD05）出現，中央氣象局預報員廖經翔表示，目前TD05已經可以被視為「準颱風」，預計最快在今晚就會生成，也是今年第4號颱風「泰利」（Talim，菲律賓命名，原意為尖銳），對台灣影響主要在週末，外圍環流將導致東半部、基隆北海岸和南部地區有局部較大雨勢，提醒民眾，明（15）日開始不只有午後雷陣雨，台灣各地整天都有降雨機率，預計情況會維持到下週。
記者張志浩/綜合報導
廖經翔說明，目前「準泰利颱風」準備要離開菲律賓陸地往南海移動，在到達海面上後，它將會持續吸收能量並增強，氣象局目前預估，最快今晚就會變為颱風，並在週末對台灣的天氣造成影響，但颱風強度上，受限於環境不利發展的因素，「泰利」若真的生成，頂多維持輕度颱風等級，不會再往上增強。
預報上來看，「準泰利颱風」並不會直撲台灣或侵台，但其外圍環流往上旋轉時，台灣水氣將偏多，尤其整個東半部雨勢在週末最為明顯，其餘基隆北海岸、南部地區也會受其影響，午後中南部地區和各地山區都有局部大雨發生的機率。
廖經翔提醒，明天開始「整天炎熱、午後有雷陣雨」的典型夏季天氣即將消失，受到颱風和「大低壓帶」影響，下週各地除了午後雷陣雨較明顯，整天都因水氣偏多而有降雨機率，氣象專家賈新興則補充，7月20日後，菲律賓東方外海還有另一個「熱帶性低氣壓」發展趨勢，是否變颱風還有待觀察，不過7月29日後至8月中旬，整體環境反而不利台灣降雨。