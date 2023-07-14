週末出門注意颱風！連5天雨彈來襲 1圖看懂「雨區範圍」
颱風準備路過台灣！中央氣象局預報員廖經翔指出，今（14）日一早生成的「熱帶性低氣壓」已經離開菲律賓陸地，往西北西方向，朝南海前進，未來幾個小時它將會持續增強，最快在今晚變為今年第4號颱風「泰利」（Talim，菲律賓命名，原意為尖銳），雖然不會直接影響台灣，但仍要提醒民眾，東部、基隆北海岸、南部和各山區，都會受到颱風外圍環流影響出現降雨，尤其下週日（7月16日）最為明顯，請民眾外出務必留意天氣狀況。
記者張志浩/綜合報導
廖經翔說明，台灣南方「熱帶性低氣壓」最快今晚成為泰利颱風，路徑對台無直接影響，天氣風險公司則指出，明（15）日颱風和低壓帶的水氣會陸續為東南部地區帶來零星雨勢，其它地區晴到多雲，午後山區有局部短暫雷陣雨。
下週日開始，受到低壓帶和颱風影響，台灣整體環境水氣增多，東半部地區由南而北都會轉為短暫陣雨天氣，西半部地區轉多雲天氣為主，午後雷陣雨發展影響範圍擴大，平地的降雨機率也隨之提高；氣象局特別提醒，週末兩天，中南部及各山區都有「局部大雨」發生的可能。
下週一至下週三（7月17日至7月19日），泰利颱風影響減弱，但男方低壓帶將往西移動，過程中仍持續替台灣帶來較多水氣，預估下週一各地都有短暫陣雨機會，下週二、三西半部轉為午後雷陣雨為主的天氣型態，東半部則仍不定時有局部短暫陣雨。
下週四（7月20日）以後，低壓帶脫離台灣附近，迎風面東部偶有零星陣雨，其它地區則是有局部午後雷陣雨，屆時可能又有極端高溫發生的機會。此外，提醒民眾，下週仍有熱帶擾動發展可能影響台灣，雖然機率較低，但氣象局仍不排除有另一個颱風生成，請民眾持續留意相關天氣資訊。