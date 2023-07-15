中市聲音照相執法告示牌　議員批淪為裝飾

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議員陳俞融指出，去年聲音照相執法場次僅171場次，與110年265場相比，減少94場，更有許多地點雖設置牌面，根本沒有執行過聲音照相執法，降低市民對於聲音照相執法的信任，也會讓不肖人士心存僥倖，她提醒，市府設置告示牌面一定要有相應的執法作為，不能淪為虛應故事，為設而設。
陳俞融說，台中市目前全市各區共設置了333面告示牌，提醒民眾此處可能會有機動式聲音照相執法，但依照市府提供之移動式聲音照相科技執法作業執行場次紀錄顯示，全台中市各區如中區有3處，清水區有4處，霧峰區12處設置告示牌，但去年聲音照相執法場次數都為0，中區更連3年未有執行聲音執法紀錄，並質疑，為何市府設立告示牌卻又不在該處執行聲音照相執法，變相讓民眾認為根本不會取締，而失去設立告示牌的警示意義。
陳俞融更指出，以北區為例，雖設有23處告示牌面，且北區身為文教區，大廈住宅林立，屬於人口集中處，但111年僅執法1次，實在很奇怪，因為許多民眾反映進化北路、中清路一帶時常在深夜會聽到噪音車輛經過，也未見改善，難道市府不用加強此處噪音取締嗎?到底市府選擇聲音照相執法地點的標準為何？應說明清楚。
李姓市民也說，自己住在進化北路一帶，基本上一整天都有噪音車，晚上是高峰，尤其接近凌晨時還會有改裝汽機車等，排氣管產生的噪音非常大。北區集中各種機構，平常要忍受救護車、靈車、宗教遶境已不得安寧，還要忍受非法改裝車趁夜間人車較少時在路上競速，是否相關單位執法不積極，讓這些車主有恃無恐。問附近鄰居難道不覺得吵，他們只是無奈地說「已經習慣了。」
陳俞融建議市府，既然現有偵測噪音之執法設備有限，更應靈活運用，在已經設告示牌面處，都應確實實施噪音執法至少1次以上，讓民眾知曉該處會執法，注意自身車輛噪音，落實告示牌警示效用，不再淪為單純街道風景，進而改善噪音問題，不讓夜間清晨改裝車輛噪音，干擾市民作息，使台中市成為真正宜居城市。
環保局表示，針對噪音車輛取締，除移動式標準設備科技執法外，還有移動式聲音監測設備、固定聲音監測站及環警監聯合稽查等執法手段，採告示牌警示及各項設備交錯運用等方式，希望能達到告警及提升稽查取締成效。
環保局說明，以北區為例，去年除辦理1場次移動式標準設備科技執法外，也執行4場次聯合稽查，查獲28輛噪音超標車輛；今年迄今則已執行5場次移動式標準設備科技執法、5場次聯合稽查，並設置1處固定聲音監測站，查獲35輛噪音超標車輛。
但噪音車輛具高移動及不連續性等不易取締特性，出沒地點常因執法地點、陳情通報改變，環保局將不定期檢討執行地點滾動調整，增加相關預算編列，並積極向中央爭取補助，添購相關噪音執法設備，跨單位、縣市合作，擴大稽查執法量能。