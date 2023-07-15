颱風季要發威了！夏季天氣系統活躍：10天內恐有「2颱風」生成
目前台灣南方海域正有「熱帶性低氣壓」發展，預計最快今（15）日下午，就會成為今年第4號颱風「泰利」（Talim，菲律賓命名，原意為尖銳），不過泰利在路徑上預計會往廣東一帶前進，並不會對台灣造成直接影響，然而進入颱風季的台灣，颱風通常是一個接一個，臉書天氣粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急 」就點名，未來10天除了泰利之外，預估還會再有1個颱風形成。
記者張志浩/綜合報導
由於目前台灣附近是一個大低壓帶，整個環境和海溫都適合颱風的發展，「台灣颱風論壇｜天氣特急 」說明，除了泰利颱風外，菲律賓東方有另一個低壓系統逐漸成形，其位於大低壓帶的東側，加上高壓導引之下，明後天會快速朝台灣東部海域靠近，但因為移動速度很快，發展時間有限，成為颱風的機率偏低。
下週三（7月19日）之前，台灣均位於大低壓帶中，天氣會變得相當不穩定，週四（7月20日）後高壓重新增強，天氣逐漸穩定，但菲律賓附近的熱帶系統持續活躍，未來10天除了泰利颱風之外，預估還會有1個颱風形成。
氣象專家賈新興也提及，7月中下旬，台灣南方的天氣系統發展旺盛，成型後也都不好惹。至於泰利颱風的影響上，預計明天至週二（7月16日至7月19日），其外圍水氣會飄到南台灣，各地下雨機率增加，其它地區的午後雷陣雨也會變得明顯。