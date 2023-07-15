7月高溫飆破「10萬年」紀錄！全球發燒台灣也遭殃 專家曝危機
進入夏季後的台灣，除了午後大雷雨煩人外，最令民眾感到煩躁的，肯定一天比一天還酷熱的高溫，據美國國家環境預報資料，7月第一週，全球迎來有史以來最熱的一週，7月6日的全球日均溫攀升至攝氏17.23度，打破10萬年來的紀錄，氣候與高溫災害專家皆表示，更高頻率及強度的全球高溫熱浪恐怕才剛開始，台灣也需正視這個問題，擬定高溫調適策略。
記者張志浩/綜合報導
中央氣象局長期預報課課長羅資婷提及，今年夏季赤道太平洋海溫的發展尚未達到「聖嬰事件」標準，全球溫度就已創新高，表示全球暖化的影響已不容小覷，2024年非常有可能發生比今年更熱的極端高溫事件。太平洋為全球最大的海洋，對全球的氣溫有很大的影響，在過去的歷史紀錄裡，當聖嬰事件發展過後，全球溫度偏高，例如在2014至2015年強聖嬰過後，2016年為全球最暖的一年。
羅資婷說明，在全球多處出現極端高溫時，台灣也可能在多重的影響疊加之下，增加極端高溫的機率。台灣夏季的高溫主要受「太平洋副熱帶高壓」及「西南季風的強弱」影響，太平洋副熱帶高壓強時，夏季溫度高。同時，當聖嬰現象發展成熟，台灣冬季降雨及隔年春雨增多，溫度則是冬季至隔年的春天偏暖、隔年夏季偏熱。這些多重的影響疊加，於氣溫暖化的長期趨勢下，將會使極端高溫出現的機率增加。
國家衛生研究院群體健康研究所研究員陳主智認為，台灣各地自1951年的夏季極端高溫天數，整體呈指數上升的趨勢，若以現階段「碳排情境」推估台灣的狀況，在最壞情況下，到2060年左右，中部及南部夏季日均溫幾乎均大於攝氏攝氏30度，2030年，因高溫導致提早死亡風險的人數幾乎達目前的兩倍或以上。
台灣師範大學地球科學系教授陳正達補充，從今年6月全球海溫分佈來看，除熱帶東太平洋表面溫度特徵反映出典型的聖嬰現象。在北太平洋、北大西洋，甚至在南半球中緯度海表溫度，也都是處在比氣候平均值更暖的狀態，海洋的溫度變化較為緩慢，難怪7月初觀測到史上全球平均溫度最高的一週。從過去歷史觀測資料分析，到7月底之前，最高全球平均溫度都還是有可能被打破。