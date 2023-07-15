林心如「幫鱷魚洗澡」嚇一大跳！家家、戴愛玲險遭砸頭出意外
實境節目《光開門就很忙了》由總製作人林心如擔任店長，領楊謹華、陳意涵、郭雪芙、周興哲、章廣辰和陳昊森一同經營寵物友善民宿。明（16）日即將播出第4集，林心如、陳意涵、陳昊森一收到客人將帶著「妹妹」蒞臨的入住通知，馬上開始為客人打掃房間，豈料來的妹妹竟是寵物「鱷魚」，嚇壞眾人，林心如還鼓起勇氣替鱷魚洗澡；本集民宿成員兵分兩路，家家、戴愛玲帶大家去採紅藜，不過當兩人在享用早餐時，卻差點被一旁椰子樹上的椰子砸到頭。
記者郭佩蓉/綜合報導
林心如分享自己看到客人是鱷魚的第一反應：「嚇一大跳！還被客人指定要幫鱷魚洗澡，雖然害怕但又很好玩，我還隔著門跟牠拍了很多張自拍。」陳意涵笑說：「大開眼界，原來寵物友善民宿，接待的是這樣的寵物。」陳昊森則是被牠嚇傻：「差點發生命案，我每天早起跑步就是為了逃跑。」
首席大廚章廣辰，準備餐點也愈來愈上手，此集在製作早餐時，還特製堅果優格杯，雖然忘記客人戴愛玲容易過敏，事後緊急調整洛神花優格給她，讓戴愛玲充滿感謝。但民宿經營總是充滿意外，正當三人開心享用早餐時，一旁椰子樹上的椰子意外掉落，險砸三人，家家與戴愛玲皆驚喊：「被嚇到！還好沒有太靠近。」店長林心如也表示：「還好沒有砸到客人。」因為椰子過熟自然掉下，陳意涵也趕緊聯絡在地專業採椰子的夥伴來幫忙。
本集周興哲哥哥周予天也一同光臨民宿，周予天透露拍攝時他為了周興哲，特地從台北開6個小時的車到台東，就為了載周興哲的萌寵狗狗「蕭邦」到台東探班。周予天分享自己收到節目邀請時，覺得很興奮，因為是兄弟首次在綜藝合體，他笑說：「這次拍攝非常難忘，因為是我第一次24小時顧著蕭邦，出發前大家跟我說蕭邦會暈車可能會吐，我中途為了牠停下來休息4次，還帶牠的床來台東，但蕭邦卻一整晚都沒有踏上那張床，在民宿也有很多好玩的事，大家一起唱歌、跳勇士舞，留下許多美好回憶。」