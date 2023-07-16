12星座一週運勢出爐！白羊慎防孽緣襲來　獅子做事「順風順水」

我是廣告 請繼續往下閱讀
🟡白羊座
這週請你要注意自己的情緒和健康，受到行運能量的變化，這一周無論做什麼事情都顯得有點意興闌珊，再加上天氣炎熱，最近身體反映出快要中暑的感覺，容易覺得疲倦，或是出現各種不耐煩、易怒的狀況。建議你，可以喝一點青草茶、綠豆湯，或是去游泳池SPA一下，幫助身體筋骨舒展，肌肉恢復彈性。如果身體持續感覺到疲倦，確實會影響你工作和實現夢想的進度。本週感情，則要小心孽緣出現。
🟡金牛座
這一周你要注意身體和情緒的平衡，因為兩股不同的力量，一種是壓抑克制的力量，另一種是積極舒展的力量，同時牽引著你。當這兩股力量在本週交彙的時候，確實會讓你有點裹足不前，或是手足無措。建議你，當你出現徬徨的時候，請保持對自己的信心，另外告訴自己，生命在於不斷的成長與發現自己的潛能。不要害怕試錯，重要的是，從每一次的經驗中學習，幻化成下一次進步成功的力量。本週感情深陷舊愛新歡的干擾中，建議你要能走出感情的泥沼。
🟡雙子座
本周無論發生什麼事情，記得要收斂、克制、平衡自己的情緒，因為本周容易發生大喜大悲的事情。生活像是一條越野賽道，有時候陷入低谷、有時候則漫步在綠茵蔓草的平原甚至攀爬在山陵之上，無論處在何處，都要保持平衡和平常心，因為大喜大悲都可能為你帶來災禍。當你人生出現迷惘的時候，不要忘記你的身邊還有一群非常愛你的家人。無論此刻你在何地，當你覺得生活沒有目標和動力的時候，請你記得回家，和家人團聚，回家就會找到方向。本周愛情，別把幸福寄託在別人身上。
🟡巨蟹座
夏天到了，如果可以泡在游泳池中消暑，應該是人生最好的事情，然而，從這個月開始到這個夏天結束，你其實不適合靠近水邊，舉凡河邊、海邊、湖邊、溪邊，你都應該遠離，並且與陌生水域保持距離。受到行運影響，你下半年就是容易發生水厄的意外。此外，做生意、當老闆的朋友，下半年也要小心遇到口說無憑、或是想要空手泡白狼的事業小人。奉勸你，工作發展、事業經營需要一步一腳印的穩步向前，千萬不可投機、僥倖。任何異想天開的機會，都是隱藏危機的。關於愛，本週暫無好桃花出現。
🟡獅子座
在生日前夕，心情已經有一種輕鬆愉悅的感覺。最近你感覺到做什麼事情都順風順水，之前一籌莫展的事情，也在最近露出一絲希望，這種撥雲見日的感覺，真的有如久旱逢甘霖一樣，讓人欣慰喜悅。面臨運勢轉變的時刻，你要懂得廣結善緣，遠離身邊的小人和冤親債主。做任何事情都不要執著，能夠隨遇而安，惜緣惜福，也是人生中的大智慧、大平安。最近在用錢的支出上，會比較多，可能有一些新計畫，讓你花一些錢去執行。關於動用金錢這一件事，只要凡是有計畫就好。關於愛情，請你先完善自己的各方面，戀愛機會無須強求。
🟡處女座
最近會有一些好運氣出現，無論是事業方面的好運氣、或是生活中的新機會，請你主動出擊。因為有些好運是一閃而過的，一旦錯過了，就是把機會白白浪費了。最近會想要嘗試各種可以變美、變漂亮的方法，例如你想剪頭髮、燙頭髮、染頭髮，或是想要做一個符合夏天這個季節的指甲彩繪。或是買一件新泳衣、買一套透氣吸汗的居家內衣。最近的愛情運勢，完全按著你內心的劇本發展，最近將可以遇到心儀對象。
🟡天秤座
本週將進入農曆六月，且星期二剛好就是初一，將發生獅子座新月時刻，這是一個很適合接交新朋友、廣結善緣的美好時刻，如果你有一些事情需要藉由朋友、貴人幫助來運作這些事情，那麼在這一周，你可以積極展開行動。藉由貴人幫助，事情發展會有轉機。想要在事業上有所突破的朋友，千萬不要單打獨鬥，應該結合大家的智慧和力量，群策群力，相信各種難題都會得到很好的解決。關於愛情，仍然受到舊情人、過往的感情回憶干擾，讓你晚上有些輾轉失眠的現象。
🟡天蠍座
本週你的心情非常好，可以說是十二星座中，排名前三名的好運星座，各種事業發展機會，各種職場人緣開拓，可以收到立竿見影的效果，在好運氣降臨的時候，請你把握這波能量與運氣，因為在天時、地利、人和都齊備的時候，任何事情的發展都無往不利。最近想要升官、想要加薪、想要爭取某些資格，想要面試、想要參展的朋友，你的成功機會都是最大的。關於愛情，最近身邊出現的桃花不止一朵，而且你也不會只守著身邊的單一一朵桃花。
🟡射手座
最近你跟銀行非常有緣，會因為資金借貸、投資理財，或是規劃儲蓄保險等業務而密集跟銀行打交道。無論是親自前往銀行櫃檯辦理業務，或是在網路銀行自行操作各項銀行服務，最近就是容易跟銀行這樣的機構產生連結。最近你的出國運、出差運，也是非常好的，趁著暑假來臨，很久沒有出國度假的朋友，可以好好利用暑假，安排出國遊學、遊玩，增廣見聞，也可以帶著小孩一起進行親子同遊，這種快樂是無法用言語形容的溫韾。只是在旅行的過程中，大人小孩都要注意健康，以免發生中暑、溺水或是氣候適應不良發生水土不服的狀況。關於感情，在旅行中看到形形色色的異國友人，心情還是非常愉快的。
🟡魔羯座
最近財運的事情要特別小心，可能因為一項重大的投資，導致你需要花一筆大錢，或是最近收到一筆巨額款項，需要結清欠款，也會讓你損失一筆金錢。總之，本週財運波動比較明顯，要注意資金的靈運運用，如果生活中可運用的資金出現斷鍊，對你的事業發展將產生巨大困境。最近生活如果遇到挫折和壓力，建議你可以跟身邊的家人、情人好好溝通，得到他們的支持、建議、幫助，可以讓你度過難關。如果最近面臨與合夥人解約、拆伙的考驗，建議你道不同不相為謀，分道揚鑣對各自都好。
🟡水瓶座
最近要多注意自己的健康，尤其是心理健康，生活中沒有過不去的坎，生活中的好處與便宜，無須佔盡，有時候想一想，退一步海闊天空，慈悲喜捨，人生擁有大智慧，未來的道路才可以越走越順。如果因為放不開、放不下、放不過，那麼這種情緒能量，就會變成糾結纏繞的因果，把你束縛捆綁。建議你，當你有空的時候，可以去鍛煉自己的身體，讓身體健康維持在良好的狀況中，才可以保護、呵護你的心靈。最近的愛情能量，能夠互相陪伴、理解與包容、寬恕的愛，請你一定要珍惜。
🟡雙魚座
最近你有很好的能量，是屬於創意的、想像力的、突破困境的。你要善用這股心靈力量，可以成為你邁向幸福成功的動力。你喜歡自由自在的人生，生活中凡事可以輕鬆一點，不用給自己太多壓力。如果獲得，便加倍珍惜，如果失去，也互道珍重，至少你在擁有的時候，留存了彼此美好的回憶和祝福。最近對於自己的健康和外在，格外的重視，希望自己的體態可以永保青春年輕。如果有什麼最新推出的美容、美體的產品，你都感到非常有興趣，也願意花錢購買。關於愛情，舊愛、新歡都是你的愛。你都同樣珍貴這份緣分。
※【NOWnews 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。