12星座一周運勢／牡羊雙魚出現桃花　獅子處女工作遇低潮

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本周運勢重點，一如往常。
最近工作、感情、日常生活都有心想事成的跡象，本周工作上搞定大案子對你來說很容易，感情裡的牡羊有機會追到天菜桃花。
🟡金牛座
本周運勢重點，失利。
最近工作上對你來說是越級打怪，本周受挫的機會很多，感情上有難搞定的桃花。
🟡雙子座
本周運勢重點，感情。
這周的工作方面有其他機會，感情中的雙子容易劈腿，單身的有其他機會可以挑選。
🟡巨蟹座
本周運勢重點，貴人運。
最近的你容易感覺到身邊的環境、人事複雜不友善，工作上有安全的方案，感情上有失戀的跡象。
🟡獅子座
本周運勢重點，挫折。
最近的你有起不來的感覺，工作上會找到其他方法的，感情上先了解對方吧。
🟡處女座
本周運勢重點，陰天。
最近的運勢有點倒楣，但都是因果關係，工作上容易砸在你頭上，感情上有些後果你會知道是什麼。
🟡天秤座
本周運勢重點，經驗不足。
這周容易失利，就當作是經驗吧！工作上經驗不足容易錯過好機會，感情上容易碰釘子。
🟡天蠍座
本周運勢重點，雨天。
這周的運勢不佳，可以再等等，工作上不滿比較多，還是有其他好機會，感情上小心關係裡的不開心。
🟡射手座
本周運勢重點，運勢佳。
最近有憑空的好運，工作上有絕佳的機會，剛好是你想要的，感情上單身者有人追，剛好是你喜歡的。
🟡摩羯座
本周運勢重點，機會來臨。
最近的運勢快過去了，有些事情會告訴你即將有新開始，工作上會開啟另一道門，感情上這種狀況快過了。
🟡水瓶座
本周運勢重點，找到方法。
這周會走出困境，工作上有解套，感情上會知道答案。
🟡雙魚座
本周運勢重點，兩種選擇。
這周的你會多了很多其他的機會，工作上舊的地方需要你，新的機會朝你而來，感情上還在糾纏中，但有其他桃花出現。
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