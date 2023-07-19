新北全日取締不合格排氣管噪音車 首日祭出150張罰單
新北市政府今年修法公告，噪音車行為罰原管制時段由夜間8小時擴大為全日24小時，並從昨日起施行，經昨日執行取締下，新北市政府環保局今（19）日發布新聞稿表示，施行首日共開出150張罰單，依違反噪音管制法規定告發處分新臺幣3,000元至3萬元罰鍰，期盼藉由地方管理的實際作為，推動中央法規變更，落實全國車輛噪音源頭管制。
記者吳嘉億／新北報導
新北市政府環境保護局長程大維表示，在噪音車管制部分，目前中央仍未立法源頭管制改裝車輛及修正車輛噪音管制標準，新北市已率全國之先，自106年即公告夜間管制時段（晚上10時至翌日上午6時）之禁止行為，禁止該時段行駛車輛使用未經主管機關審驗或檢驗合格之排氣管，今年再度修法公告，將噪音車的原管制時段由夜間8小時擴大為全日24小時，自7月18日起新北市境內不分時段，車輛上路如使用未經主管機關噪音審（檢）驗合格之排氣管，致妨礙他人生活安寧，即予以告發處分。
程大維進一步說到，透過第三方警政力量，針對新北市境內疑似從事車輛改裝店家持續進行跨局處聯合稽查；近日車行也反映，因新法上路，不少車主前來要求改回原廠管，以改善車輛製造噪音的問題。
新北市政府環境保護局補充說明，雖然中央法規沒有管制改裝行為，但是新北市對於改裝產生噪音的行為零容忍，所以持續推動加強管制措施，不僅暑假期間推動麥躁專案取締噪音車外，也透過公告法令修正降低噪音車擾民致影響居住安寧，期望民眾可以合法的改裝，並且藉由地方管理的實際作為，推動中央法規的變更，期待可以落實全國車輛噪音的源頭管制。