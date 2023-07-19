新北市府《改變的故事》微電影　入圍世界五大廣告獎之紐約廣告獎

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青春二部曲系列影片由導演易智言執導，分別講述塭仔圳與五股夏綠地的蛻變，影片巧妙從年輕人的愛情及親情故事對比，呈現改變的不易與勇氣，以及面對「改變」的心境，從不捨轉變為對未來的期待與展望。
首部曲《昨天與明天》講述男孩小卓和女孩明明，從小在塭仔圳的鐵皮工廠一起長大，有著共同的成長回憶，即將搬離的女孩送給男孩一本筆記本作為再見禮物，裡面紀錄著兩人在塭仔圳成長的點點滴滴，充滿對過去的不捨與眷戀，卻也有著對於未來的期待與嚮往，象徵新泰塭仔圳走出50年來的不變，開創美好未來。
二部曲《後來的開始》則以刻畫男孩與父親勇敢為愛踏出下一步的故事，敘述過去的包袱與未來夢想之間的約定。18歲男主角高中生阿樹原本缺乏自信心，被同校男生當成向女同學安安傳遞訊息示愛的跑腿，阿樹暗戀著安安卻不敢說出口。在家裡，阿樹也因幼時母親離家，與父親倆過著陰暗混沌的日子，彷彿和他們所住的垃圾山環境一樣，原以為是一輩子脫離不了的陰霾。阿樹和爸爸都面臨對現況的強烈無力感、需要鼓起勇氣做出改變，就在一場衝突性對話後，父子倆決定拿出勇氣面對，也象徵著五股垃圾山蛻變為五股夏綠地的艱難過程中， 市民與市府團隊不畏艱難，展現了改變的勇氣。
新北市政府新聞局說明，兩支影片在社群上都突破百萬次點閱，故事勾起不少網友的在地回憶而廣受好評。有興趣欣賞的朋友可點網址收看。《昨天與明天》完整版、《後來的開始》完整版。