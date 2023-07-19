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新北市府《改變的故事》微電影　入圍世界五大廣告獎之紐約廣告獎

▲青春首部曲《昨天與明天》側拍花絮（圖 ／新北市政府新聞局提供）
▲青春首部曲《昨天與明天》側拍花絮（圖 ／新北市政府新聞局提供）

記者吳嘉億／新北報導

新北市政府新聞局今（19）日發布新聞稿表示，由市府拍攝推出的《改變的故事》系列微電影包括首部曲《昨天與明天》及二部曲《後來的開始》，入圍世界五大廣告獎之一的紐約廣告獎，包括「品牌內容娛樂」及「推動文化」兩個類別，也是市府首次有影片入圍世界級的紐約廣告獎，象徵新北力求城市蛻變的故事與精神獲得國際肯定。

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新北市政府新聞局長張愛晶表示，影片以隱喻的敘事手法， 描繪出新北市民與市府團隊在塭仔圳與五股夏綠地蛻變過程中付出的努力與勇氣，一舉入圍國際知名的紐約廣告獎，代表影片傳達的意念與精神已跨越語言限制以及國界，點點滴滴觸動人心。

青春二部曲系列影片由導演易智言執導，分別講述塭仔圳與五股夏綠地的蛻變，影片巧妙從年輕人的愛情及親情故事對比，呈現改變的不易與勇氣，以及面對「改變」的心境，從不捨轉變為對未來的期待與展望。

首部曲《昨天與明天》講述男孩小卓和女孩明明，從小在塭仔圳的鐵皮工廠一起長大，有著共同的成長回憶，即將搬離的女孩送給男孩一本筆記本作為再見禮物，裡面紀錄著兩人在塭仔圳成長的點點滴滴，充滿對過去的不捨與眷戀，卻也有著對於未來的期待與嚮往，象徵新泰塭仔圳走出50年來的不變，開創美好未來。

▲青春首部曲《昨天與明天》劇照。（圖 ／新北市政府新聞局提供）
▲青春首部曲《昨天與明天》劇照。（圖 ／新北市政府新聞局提供）
二部曲《後來的開始》則以刻畫男孩與父親勇敢為愛踏出下一步的故事，敘述過去的包袱與未來夢想之間的約定。18歲男主角高中生阿樹原本缺乏自信心，被同校男生當成向女同學安安傳遞訊息示愛的跑腿，阿樹暗戀著安安卻不敢說出口。在家裡，阿樹也因幼時母親離家，與父親倆過著陰暗混沌的日子，彷彿和他們所住的垃圾山環境一樣，原以為是一輩子脫離不了的陰霾。阿樹和爸爸都面臨對現況的強烈無力感、需要鼓起勇氣做出改變，就在一場衝突性對話後，父子倆決定拿出勇氣面對，也象徵著五股垃圾山蛻變為五股夏綠地的艱難過程中， 市民與市府團隊不畏艱難，展現了改變的勇氣。

▲青春二部曲《後來的開始》劇照。（圖 ／新北市政府新聞局提供）
▲青春二部曲《後來的開始》劇照。（圖 ／新北市政府新聞局提供）
新北市政府新聞局說明，兩支影片在社群上都突破百萬次點閱，故事勾起不少網友的在地回憶而廣受好評。有興趣欣賞的朋友可點網址收看。《昨天與明天》完整版《後來的開始》完整版

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