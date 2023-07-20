名家論壇》吳崑玉／一場被政治耽誤的居住正義活動

賴士葆諷外交部可以裁撤　吳釗燮怒回：你當總統就可以

▲國民黨立委賴士葆與外交部長吳釗燮唇槍舌戰。（圖／截自立法院直播）
▲國民黨立委賴士葆與外交部長吳釗燮唇槍舌戰。（圖／截自立法院直播）

記者邱新博／台北報導

國民黨立委賴士葆今質詢外交部長吳釗燮時表示，外傳吳釗燮會去接駐美大使，遭到吳3度否認「這是謠言」，隨後提及對歐、美、非洲等非邦交國的關係進展。然而賴士葆卻突嗆「如果這樣外交部可以廢掉了，讓吳釗燮怒回「可能委員做總統可以廢掉，但現在不會」而擔任委員會主席的同黨立委也看不下去說，「中華民國不是隨便一個人講要廢掉什麼，希望大家自律」。

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立法院臨時會經濟、內政、外交、財政、司法、衛環六委員會今日召開聯席會議，審查行政院函送業經簽署的「駐美國台北經濟文化代表處與美國在台協會關於台灣與美國間貿易協定」，並邀請吳釗燮等相關官員備質詢。

賴士葆於質詢時詢問，外面一直在傳，吳釗燮很快就要去接駐美大使，因為蕭美琴要回來跟賴清德搭檔競選正副總統。吳釗燮立即3度否認，「這個是謠言、這個是謠言、這個是謠言」，沒有任何人跟他講，他的職位會有異動。

賴士葆反問，你自己覺得做得很好嗎？有史以來斷交最多的外交部長。吳釗燮反駁，如果賴看到台灣跟歐洲、美洲、太平洋等非邦交國關係的長足進展，就會同意為什麼民意調查會認為外交工作滿意度最高。

賴士葆此時開嗆，「如果這樣外交部可以廢掉了，都不跟邦交國產生關係，都跟非邦交國建立關係。」吳釗燮不滿怒回，「可能委員你做總統可以廢掉外交部，但是現在不會。」賴再反擊，「我如果做總統，你絕對第一個被fire（炒魷魚），絕對是這樣啦，你不是外交部長，是斷交部長。」

吳釗燮則說，這個想法可能跟社會大眾不太一樣。在質詢時間到後，會議主席、國民黨立委楊瓊瓔要籲請行政部門跟委員，全國民眾都關心倡議協議，所以不要有情緒性發言，中華民國不是隨便一個人講要廢掉什麼，不希望聽到這樣的語言，希望大家自律。

代替楊瓊瓔接下會議主席的賴士葆則解釋，「請各位不要扭曲，我剛才問的是講，若台灣都沒有對外關係，要外交部幹什麼，不是主張廢掉外交部，因為部長的回答扭曲了，他講的自己多偉大，邦交國巴拉圭要好好珍惜」。

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