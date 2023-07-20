賴士葆諷外交部可以裁撤　吳釗燮怒回：你當總統就可以

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賴士葆於質詢時詢問，外面一直在傳，吳釗燮很快就要去接駐美大使，因為蕭美琴要回來跟賴清德搭檔競選正副總統。吳釗燮立即3度否認，「這個是謠言、這個是謠言、這個是謠言」，沒有任何人跟他講，他的職位會有異動。
賴士葆反問，你自己覺得做得很好嗎？有史以來斷交最多的外交部長。吳釗燮反駁，如果賴看到台灣跟歐洲、美洲、太平洋等非邦交國關係的長足進展，就會同意為什麼民意調查會認為外交工作滿意度最高。
賴士葆此時開嗆，「如果這樣外交部可以廢掉了，都不跟邦交國產生關係，都跟非邦交國建立關係。」吳釗燮不滿怒回，「可能委員你做總統可以廢掉外交部，但是現在不會。」賴再反擊，「我如果做總統，你絕對第一個被fire（炒魷魚），絕對是這樣啦，你不是外交部長，是斷交部長。」
吳釗燮則說，這個想法可能跟社會大眾不太一樣。在質詢時間到後，會議主席、國民黨立委楊瓊瓔要籲請行政部門跟委員，全國民眾都關心倡議協議，所以不要有情緒性發言，中華民國不是隨便一個人講要廢掉什麼，不希望聽到這樣的語言，希望大家自律。
代替楊瓊瓔接下會議主席的賴士葆則解釋，「請各位不要扭曲，我剛才問的是講，若台灣都沒有對外關係，要外交部幹什麼，不是主張廢掉外交部，因為部長的回答扭曲了，他講的自己多偉大，邦交國巴拉圭要好好珍惜」。